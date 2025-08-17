Δεκάδες είναι άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι στην Ινδονησία, νωρίς το πρωί του Σαββάτου (16/8), όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

Advertisement

Advertisement

Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία BNPB σε ανακοίνωσή της, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada 17 Agustus 2025.



Sebagian bangunan gereja yang tengah direnovasi, roboh karena gempa, saat warga sedang beribadah. pic.twitter.com/c0jdDnoWas — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 17, 2025

Πηγή: ΑΠΕ