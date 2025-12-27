Ένας Ισπανός προπονητής ποδοσφαίρου και τα τρία μικρά του παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από ναυάγιο τουριστικού σκάφους σε άγρια θάλασσα ανοιχτά της Ινδονησίας, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογός του.

«Η Valencia CF είναι βαθιά συγκλονισμένη από τον θάνατο του Fernando Martín, προπονητή της Valencia CF Femenino B, και τριών από τα παιδιά του σε ένα τραγικό ναυάγιο στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικου συλλόγου.

Advertisement

Advertisement

Οι διασώστες αναζητούν τις σορούς του Φερνάντο Μάρτιν, προπονητή της γυναικείας ομάδας Β της Βαλένθια, και των τριών παιδιών του.

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.



Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM December 27, 2025

Το σκάφος μετέφερε 11 άτομα όταν βυθίστηκε στο στενό του νησιού Πάνταρ, κοντά στον δημοφιλή προορισμό Λαμπουάν Μπάτζο στην Ινδονησία, την Παρασκευή (26 Δεκεμβρίου).

Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y 3 de sus hijos, en el accidente de barco ocurrido en Indonesia



Todo mi apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros de la Academia VCF



Descanse en Paz 🙏🏻 pic.twitter.com/neGCwxFVVL — 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡 𝘼́𝙣𝙜𝙚𝙡 𝘼𝙧𝙤𝙘𝙖 (@SEntrenador) December 27, 2025

Ο ισπανός προπονητής, οι δύο γιοί και μια κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία αγνούνται από χθες το βράδυ όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα.

Η μητέρα και μια κόρη της οικογένειας αυτής από την Ισπανία, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.