Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα και την ποιότητά της στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας, επικρατώντας της Βαλένθια με 105-90 και κλείνοντας θέση για τον μεγάλο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. την Κυριακή 24 Μαΐου. Παρά τα σημαντικά προβλήματα στη γραμμή των ψηλών και τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έβγαλε προσωπικότητα, ενέργεια και επιθετικό πλουραλισμό, φτάνοντας δίκαια στη νίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και αρκετή αστοχία, όμως η Βαλένθια ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ με τον Κάμερον Τέιλορ. Η Ρεάλ αντέδρασε γρήγορα και με μπροστάρηδες τους Μάριο Χεζόνια και Αλμπέρτο Αμπάλντε πέρασε μπροστά με 10-4, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Η Βαλένθια, ωστόσο, δεν άργησε να βρει απαντήσεις. Με γρήγορο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και σωστές επιλογές στην επίθεση, οι «νυχτερίδες» ανέτρεψαν προσωρινά την κατάσταση και προηγήθηκαν 15-13. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια μπροστά 28-26, σε μία περίοδο με υψηλό τέμπο και συνεχείς εναλλαγές.

Στη δεύτερη περίοδο η Ρεάλ ανέβασε αισθητά την απόδοσή της. Ο Τρε Λάιλς μπήκε «ζεστός» από τον πάγκο και έδωσε σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα, ενώ οι Ντεκ και Οκίκι βοήθησαν σημαντικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η «βασίλισσα» έφτασε ακόμη και στο +10, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Βαλένθια και τον εξαιρετικό ρυθμό των Χεζόνια και Λάιλς, που είχαν ήδη από 13 πόντους στο πρώτο μέρος. Παρά τις προσπάθειες των Μοντέρο και Ρίβερς να κρατήσουν κοντά την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, το ημίχρονο έκλεισε με τη Ρεάλ μπροστά 62-56.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, κυριαρχώντας στα επιθετικά ριμπάουντ και βρίσκοντας συνεχώς δεύτερες επιθέσεις. Ο Χεζόνια συνέχισε να ηγείται επιθετικά, ενώ η Βαλένθια δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει πραγματικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 86-73 και στο τελευταίο μέρος η ομάδα της Μαδρίτης διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά της, φτάνοντας άνετα στο τελικό 105-90 και στο πολυαναμενόμενο ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four της Αθήνας.