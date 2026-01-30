Ένας 36χρονος άνδρας, ο Μαρκ Άντερσον, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, κατηγορούμενος ότι παρίστανε πράκτορα του FBI για να απελευθερώσει τον Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare το 2024.

Ο Μαντζιόνε, που δηλώνει αθώος, αντιμετωπίζει πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες και κρατείται από το 2024.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Άντερσον εμφανίστηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, ισχυριζόμενος ότι είχε έγγραφα «υπογεγραμμένα από δικαστή» που εξουσιοδοτούσαν την αποφυλάκιση ενός κρατουμένου.

Παρουσίασε άδεια οδήγησης από τη Μινεσότα και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε όπλα. Έδειξε διάφορα έγγραφα στο προσωπικό χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της ιδιότητάς του, οδηγώντας στη σύλληψή του από το Γραφείο Φυλακών.

Κατά την έρευνα της τσάντας του βρέθηκαν ένα μεγάλο πιρούνι μπάρμπεκιου και ένα εργαλείο που έμοιαζε με κόφτη πίτσας. Οι Αρχές ανέφεραν ότι είχε ταξιδέψει από το Μανκάτο της Μινεσότα και εργαζόταν σε τοπική πιτσαρία.

Ο Άντερσον κατηγορείται για πλαστοπροσωπία αξιωματικού και εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή χωρίς να δηλώσει ένσταση.

