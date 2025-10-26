Μια ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν της Πενσυλβανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό έξι άλλων. Η βία ξέσπασε κατά τη διάρκεια μιας γιορτής για την επιστροφή των αποφοίτων το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τσέστερ επιβεβαίωσε το τραγικό αποτέλεσμα. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην ιστορικά μαύρη πανεπιστημιακή κοινότητα.

Χάος ξεσπάει σε εορταστική εκδήλωση στο πανεπιστήμιο

Το σχολείο τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού, αλλά η κατάσταση έχει πλέον αποκατασταθεί. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ενεργή απειλή για το πανεπιστημιακό campus.

Η πυροβολισμοί έπεσαν λίγο μετά τις 9 μ.μ. κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Το πανεπιστήμιο βρίσκεται περίπου 50 μίλια δυτικά της Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με το CBS News, ο εισαγγελέας της κομητείας Τσέστερ έδωσε τα στοιχεία για τους τραυματίες. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Christiana σε διάφορες καταστάσεις αναφορικά με τη βαρύτητα των τραυμάτων τους. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο τέθηκε υπό κράτηση και βρέθηκε με όπλο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή. Το πανεπιστήμιο είναι πλέον ασφαλές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η κοινότητα και οι αρχές ανταποκρίνονται στην τραγωδία

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβανίας, Josh Shapiro, ενημερώθηκε για την κατάσταση. Προσέφερε την πλήρη υποστήριξη του κράτους στην πρύτανη του πανεπιστημίου, Brenda Allen, και στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου. Επίσης, προέτρεψε το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Ο διευθυντής δημόσιας ασφάλειας του Λίνκολν, Marc R. Partee, χαρακτήρισε την επίθεση ως διακοπή μιας χαρούμενης εκδήλωσης. Εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η γιορτή των αποφοίτων αμαυρώθηκε από τη βία. Το πανεπιστήμιο επικεντρώνεται τώρα στην υποστήριξη των φοιτητών και του προσωπικού του.

Παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους έχουν πληγεί. Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι η υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη την Κυριακή.

