Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα πλημμελήματα προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος πλαστικού χειρουργού που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως επειδή οδηγούσε αργά.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Βάναυση επίθεση σε μία 43χρονη γυναίκα στη μέση της Συγγρού εξαπέλυσε γνωστός πλαστικός χειρουργός το πρωί της Τρίτης (14/10), ο οποίος έφτασε στο σημείο να της ξεριζώσει τούφα από τα μαλλιά της ενώ να την έβριζε και της χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πλαστικός χειρουργός που ήταν με το αυτοκίνητό του πίσω από το όχημα του θύματος, ξεκίνησε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει τα φώτα και να την βρίζει, επειδή η γυναίκα κινούταν με το αυτοκίνητό της με χαμηλή ταχύτητα.

Τότε έκανε προσπέραση και τράβηξε χειρόφρενο μπροστά της, βγήκε έξω και ξεκίνησε να τη χτυπά με μανία.

Όπως περιέγραψε το θύμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο πλαστικός χειρουργός την άρπαξε από τα μαλλιά και ξεκίνησε να της τα τραβά με μανία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να της ξεριζώσει τούφα και να εμφανιστούν σημάδια στο κεφάλι της.

Όταν αυτόπτης μάρτυρας τον ρώτησε «τι κάνεις;», σύμφωνα με την ίδια, ο πλαστικός χειρουργός απάντησε «λίγα της κάνω».

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο, βγήκε και έξω από το αμάξι. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Από τη βία που μου άσκησε, έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Είχε μανία και κακία, ήθελε να μου βγάλει τα μαλλιά. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”.

«Τον έπιασε η αστυνομία πάλι καλά γιατί ήθελε να φύγει. Είμαι σοκαρισμένη, εν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πολύ άσχημα, έβγαλε πολύ μίσος. Ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα που ήμασταν, φοβούμουν. Την ώρα της κατάθεσης άκουσα το όνομά του, είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του», συνέχισε.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr

