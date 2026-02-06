Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) έχει στηθεί από σήμερα (6/2) το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η «επιχείρηση» ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα παρασκευαστήριο και αποθήκες πρώτων υλών ενώ καπνικά προϊόντα παρασκευάζονταν επίσης σε κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία και σε 10 ακόμα αποθήκες κυρίως σε Μαγνησία, Κατερίνη και Αττική.

Οι 25 συλληφθέντες, 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία, είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μεταξύ τους είναι και δύο αδέλφια που είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπολυβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)