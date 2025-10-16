Δύο μαθητές 16 ετών συνέλαβαν τα στελέχη της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και τους κατηγορούν για ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο ανήλικοι εντόπιζαν πρώτα τα περίπτερα – στόχους τους και στη συνέχεια ο ένας εξ αυτών έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους με την απειλή όπλου και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, τη στιγμή που ο συνεργός του κατόπτευε το χώρο έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου».

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβησαν σε 3 ληστείες το ίδιο βράδυ, ενώ ακόμα λήστεψαν δεύτερη φορά το ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών.

Από την έρευνα στις οικίες οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 ακόμα περιπτώσεις ληστειών σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Άλιμο.