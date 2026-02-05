Σε ισόβια κάθειρξη και 84 μήνες καταδικάστηκε ο 59χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα, το 2024, λιγότερο από 2 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές η οποία και καθόρισε το αποτέλεσμα υπερ του Τραμπ.

Το σώμα ενόρκων του ομοσπονδιακού δικαστηρίου έκρινε τον Ρωσοουκρανό ακτιβιστή ένοχο για όλες τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών της απόπειρας δολοφονίες υποψηφίου για την προεδρία και της επίθεσης εναντίον λειτουργών ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, πράκτορες της υπηρεσίας προστασίας υψηλών προσώπων (Secret Service) πυροβόλησαν εναντίον ενόπλου που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκόλφ στην Φλόριντα, 2 μήνες μετά την επίθεση που δέχθηκε στην Πενσυλβάνια.

Με βάση το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στη δίκη, αστυνομικοί βρήκαν κατόπιν εφοδιασμένο με διόπτρα τουφέκι Norinco SKS (σ.σ. παραγόμενο στην Κίνα, με άδεια, αντίγραφο ημιαυτόματου τουφεκιού σοβιετικού σχεδιασμού), γεμάτο γεμιστήρα, ατσάλινες πλάκες για αλεξίσφαιρο γιλέκο και κάμερα προσαρμοσμένη στον φράκτη, στραμμένη στο σημείο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να παίξει γκολφ.

«Το σχέδιο του Ρουθ να δολοφονήσει μείζονα υποψήφιο για την προεδρία, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν χυδαία επίθεση εναντίον του δημοκρατικού συστήματός μας», σχολίασε ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ.

Ο εισαγγελέας Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες τόνισε ότι η ποινή «αντανακλά» τη «θεμελιώδη αλήθεια» ότι «η πολιτική βία είναι αντιαμερικανική και δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή».