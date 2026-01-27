Μια 39χρονη βιβλιοθηκάριο συνέλαβε η αστυνομία στη Δυτική Βιρτζίνια η οποία καλούσε με βίντεο της στο TikTok να βρεθεί κάποιος να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπάλληλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κομητείας Τζάκσον, Μόργκαν Λ. Μόροου φέρεται να δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο καλούσε να βρεθεί «ένας σκοπευτής με ανίατη ασθένεια».

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει η New York post, το συγκεκριμένο βίντεο θεωρήθηκε ως προτροπή για δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ και η Μόροου κατηγορήθηκε για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας.

Τη συνέλαβαν στο σπίτι της, ενώ φέρεται να παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι το βίντεο στο TikTok “αποτελούσε απειλή προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ”».

🇺🇸 This woman is straight up calling for someone to assassinate Trump.



“Surely a sniper with a terminal illness can’t be a big ask out of 343 million.”



Morgan L. Morrow is a librarian at Jackson County Public Library in Ripley, West Virginia.



Now people want her fired, which… pic.twitter.com/hazRZFzQkv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 26, 2026

Η Μόροου ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να πραγματοποιήσει προσωπικά την απειλή, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι τέτοιες δηλώσεις «έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν, να εμπνεύσουν ή να παρασύρουν άλλους να πραγματοποιήσουν την απειλούμενη πράξη, ανεξάρτητα από το αν ο ομιλητής έχει δημόσια την πρόθεση να το κάνει προσωπικά».

BREAKING UPDATE: West Virginia librarian Morgan Morrow has been ARRESTED following our reporting of her post appearing to recruit individuals to ass*ssinate Trump.



She is charged with one count of t*rroristic threats. https://t.co/kq1dLMy1HN pic.twitter.com/PLSQFGcTlV Advertisement January 26, 2026

«Όταν ανεβαίνεις στο άλογο της ηλιθιότητας, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για την πορεία που ακολουθεί», δήλωσε ο σερίφης του Τζάκσον Κάουντι, Ρος Μέλινγκερ, στο τηλεοπτικό κανάλι WOWK.

«Προσπαθούμε απλώς να κάνουμε το καθήκον μας για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα τεθεί σε εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κανείς που να ακολουθεί τα βήματά της για να προσπαθήσει να εκτελέσει το σχέδιο», υπογράμμισε.

Ο Mellinger επεσήμανε ότι τέτοιες απειλές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ανεξάρτητα από την πολιτική προσήλωση.

Advertisement