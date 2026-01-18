Ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας από αέρος έκανε μια εταιρεία ενέργειας με έδρα το Πεκίνο, σύμφωνα με το InterestingEngineering.com, ολοκληρώνοντας την παρθενική πτήση της ιπτάμενης «ανεμογεννήτριας» S2000 και δοκιμάζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένης με το δίκτυο στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο Yibin της επαρχίας Sichuan, όπου η πλατφόρμα ανέβηκε σε ύψος περίπου 2.000 μέτρων και τροφοδότησε με επιτυχία τοπικό δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια, όπως ανέφερε η κρατική εφημερίδα Global Times.

Το S2000, γνωστό και ως SAWES, αποτελεί το πρώτο αερομεταφερόμενο σύστημα αιολικής ενέργειας μεγαβάτ στον κόσμο σχεδιασμένο για αστική χρήση, προσφέροντας τη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος από υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας όπου οι άνεμοι είναι ισχυρότεροι και σταθερότεροι.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το σύστημα ανέβηκε σταθερά σε υψόμετρο 2.000 μέτρων και παρήγαγε 385 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν απευθείας στο δίκτυο. Οπτικά, η πλατφόρμα μοιάζει με αεροσκάφος επιστημονικής φαντασίας, με ένα μεγάλο αιωρούμενο περίβλημα και ενσωματωμένη δομή παραγωγής ενέργειας, με μήκος περίπου 60 μέτρα, πλάτος 40 μέτρα και ύψος 40 μέτρα.

Χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά για να υψωθεί στον αέρα, και μόλις έφτασε στο επιθυμητό ύψος, παρέμεινε σταθερή κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη μελλοντική εμπορική χρήση.

Ο διευθυντής τεχνολογίας της Linyi Yunchuan, Weng Hanke, εξήγησε ότι το S2000 βασίζεται σε έναν ηλιακό αερόστατο που ανυψώνει την ελαφριά μονάδα αιολικής ενέργειας και μετατρέπει τους ανέμους σε ηλεκτρική ενέργεια, στέλνοντας την ισχύ στο έδαφος μέσω καλωδίου πρόσδεσης που ελέγχει και τη σταθερότητα της πλατφόρμας.

Το σύστημα προορίζεται για δύο βασικές χρήσεις: σε περιοχές εκτός δικτύου, όπως συνοριακά φυλάκια, προσφέροντας σταθερή ενέργεια, και ως συμπλήρωμα των επίγειων ανεμογεννητριών, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη προσέγγιση στην παροχή αιολικής ενέργειας.

Το S2000 ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στην αιολική ενέργεια, αξιοποιώντας την ισχύ των ανέμων σε μεγάλο ύψος και συνδυάζοντας τεχνολογία αιωρούμενων πλατφορμών με πρακτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για αστικές και απομακρυσμένες περιοχές.

(Με πληροφορίες από InterestingEngineering.com)