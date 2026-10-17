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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διέλθει παράνομα, ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από το Ιράν.

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🚨BREAKING: Iran’s IRGC Publish Footage Of Another Supertanker Burning In The Strait Of Hormuz It was hit by a mine when attempting to violate the blockade. https://t.co/3G9tPr1uxG — MintPress News (@MintPressNews) October 17, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters