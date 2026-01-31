Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε δημόσια το Σάββατο, προκειμένου να προσευχηθεί στον τάφο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Ρουχολάχ Χομεϊνί, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η εμφάνιση του Χαμενεΐ ήρθε μετά τις φήμες ότι «κρύβεται», καθώς στις 24 Ιανουαρίου ιρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη, εξοπλισμένο με σύστημα διασυνδεδεμένων τούνελ και υψηλή θωράκιση.

Στην ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του στο X, αναφερόταν ότι η παρουσία του Χαμενεΐ στο ιερό τέμενος του Χομεϊνί σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών για τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης. Η δημόσια εμφάνιση του ηγέτη επιχειρεί να στείλει μήνυμα στα εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας και ετοιμότητας του Ιράν.

Παράλληλα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στον Κόλπο. Ο Χαταμί τόνισε ότι η πυρηνική ισχύς της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει υπό τις απειλές και ότι οι πιθανές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά θα πρέπει να γίνουν υπό ισχυρούς όρους ασφαλείας για το Ιράν.

Η συντονισμένη αυτή στρατιωτική και πολιτική παρουσία στέλνει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας στο πλαίσιο των αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.