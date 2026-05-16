Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν το Σάββατο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με την αστυνομία και τον δήμαρχο της πόλης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε τον οδηγό, έναν άνδρα γύρω στα τριάντα, και ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μάσιμο Μετσέτι, στο τηλεοπτικό κανάλι RaiNews24.

Modena, Italy: A speeding car mowed down pedestrians on Via Emilia in Largo Porta Bologna, injuring at least seven, three seriously, before crashing into a shop; the Moroccan‑origin driver fled, stabbing a passerby who stopped him, and is now in police custody. pic.twitter.com/Xrq6oiAzHN May 16, 2026

Ο οδηγός είναι Ιταλός υπήκοος, γεννημένος στο Μπέργκαμο, με καταγωγή από τη Βόρεια Αφρική, και κάτοικος της περιοχής της Μόντενα, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Φαίνεται ότι (ο οδηγός) οδήγησε σκόπιμα πάνω στο πεζοδρόμιο, χτυπώντας αρκετούς ανθρώπους και συγκρουόμενος με τη βιτρίνα ενός καταστήματος. Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητό του και έβγαλε ένα μαχαίρι», είπε ο Μετσέτι.

Ένας άνδρας που προσπάθησε να σταματήσει τον οδηγό υπέστη ελαφρά τραύματα, ανέφερε ο δήμαρχος.

WATCH: Video shows driver ramming crowd near center of Modena, Italy; 8 injured including 2 seriously wounded. pic.twitter.com/tBOs9tOSAz Advertisement May 16, 2026

Ένας μάρτυρας είπε στο RaiNews24 ότι άκουσε ανθρώπους να πέφτουν και έπεσε στο έδαφος καθώς το αυτοκίνητο πλησίαζε. Είπε ότι ο οδηγός φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, αν και οι αρχές δεν το έχουν επιβεβαιώσει.

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους τραυματίες και τις οικογένειές τους», έγραψε η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι στα κοινωνικά δίκτυα X

«Αυτό που συνέβη στη Μόντενα είναι εξαιρετικά σοβαρό», πρόσθεσε η Μελόνι.

Advertisement