Σαν σκηνικό από χολιγουντιανή ταινία δράσης θύμιζε η ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου, σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία, όταν μασκοφόροι ληστές ανατίναξαν ένα θωρακισμένο όχημα στη μέση του δρόμου. Αυτό μάλιστα το είχαν αποκλείσει με αυτοκίνητα που ήταν δήθεν της αστυνομίας.

Σε βίντεο με τη ληστεία που μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης από τον αυτοκινητόδρομο 613 που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντεζι της Ιταλίας, φαίνονται οι ληστές να έχουν σταματήσει το θωρακισμένο όχημα και στη συνέχεια να δημιουργούν μία αρκετά μεγάλη έκρηξη για να το διαρρήξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θωρακισμένο όχημα ανήκε στην εταιρεία Battistolli της BTV.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι ληστές χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα στα οποία είχαν βάλει ψεύτικους φάρους για να μοιάζουν με πολιτικά οχήματα της αστυνομίας.

Μετά τη ληστεία, αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα αυτοκίνητα, ένα Alfa Romeo, σε επαρχιακό δρόμο. Αν και το όχημα ήταν άδειο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν ένα κουκουλοφόρο άνδρα χωρίς όπλο, ενώ στη συνέχεια βρήκαν και έναν δεύτερο που προσπαθούσε να ξεφύγει τρέχοντας.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο που έγιναν οι 2 συλλήψεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα τζιπ για το οποίο φαίνεται να προοριζόταν για όχημα διαφυγής των ληστών.

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων 2 εκ των ληστών χωρίς να αποκλείεται η ομάδα που έκανε το «χτύπημα» να αποτελείται από περισσότερα από 4 άτομα.