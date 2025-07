Το τμήμα από την οροφή ενός ιστορικού πύργου στην Κίνα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες που βρίσκονταν στο σημείο να τρέχουν πανικόβλητοι, προκειμένου να γλυτώσουν από τα εκατοντάδες κεραμίδια που αποκολήθηκαν και έπεσαν στο έδαφος.

Πρόκειται για τον Πύργο των Τυμπάνων του Φενγκιάνγκ, που χτίστηκε το 1375, χρησιμοποιούνταν για την έναρξη τελετών και συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους πύργους στην Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εν λόγω πύργος αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην επαρχία Ανχούι, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά από το Πεκίνο. Τη Δευτέρα (19/5), η ησυχία που επικρατεί συνήθως εκεί, διαταράχθηκε, όταν εκατοντάδες κεραμίδια άρχισαν να πέφτουν από τη στέγη στο έδαφος, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης.

«Η πτώση των κεραμιδιών κράτησε ένα με δύο λεπτά», δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας. Ένας άλλος επισκέπτης αναφέρει ότι άκουσε φασαρία, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα στην είσοδο του Πύργου των Τυμπάνων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει ότι «αν είχε συμβεί λίγο νωρίτερα, θα υπήρχαν εκεί πολλά παιδιά που παίζουν μετά το δείπνο».

