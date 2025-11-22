Η Κέιτ Μίντλετον μίλησε για πρώτη φορά για την ξανθιά εμφάνιση που έκανε το φετινό φθινόπωρο και που είχε τραβήξει μεγάλη προσοχή. Όταν εμφανίστηκε στις 24 Αυγούστου κοντά στο κάστρο του Μπαλμόραλ, πολλοί παρατήρησαν ότι τα μαλλιά της ήταν ξεκάθαρα πιο ανοιχτά.

Η αλλαγή φάνηκε ακόμη περισσότερο στις 4 Σεπτεμβρίου, σε εκδήλωση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, όπου το έντονα ξανθό της look συζητήθηκε ευρέως, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη χρωματική αλλαγή που έχει κάνει ποτέ.

Advertisement

Advertisement

Royal hairstylist says Kate Middleton’s ‘dramatic’ blond hair is ‘likely to spark a trend’ https://t.co/NdGWPT06W9 pic.twitter.com/9pTNr1ndig — Page Six (@PageSix) September 4, 2025

Ωστόσο, το νέο χρώμα κράτησε ελάχιστα. Μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου, στον αγώνα ράγκμπι Αγγλίας – Αυστραλίας, εμφανίστηκε ξανά με πιο σκούρο, καστανό χρώμα, κάτι που μπέρδεψε ακόμη περισσότερο όσους παρακολουθούν τις εμφανίσεις της.

Ομως μάλλον η αλλαγή δεν είχε γίνει σκόπιμα ούτε η Κέιτ Μιντλετον είχε πάει στο κομμωτήριο για να την κάνει. Στην πρόσφατη εμφάνισή της στο Royal Variety Performance, όταν η ηθοποιός Σου Πόλαρντ της είπε ότι τα μαλλιά της φαίνονται πιο ανοιχτά, η ίδια η Κέιτ αποκάλυψε ότι τα μαλλιά της «άνοιξαν» φυσικά από τον ήλιο.

Δηλαδή, δεν έκανε καμία σκόπιμη αλλαγή – απλώς ο έντονος καλοκαιρινός ήλιος άνοιξε το καστανό χρώμα των μαλλιών της.