Η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, προκάλεσε το ενδιαφέρον όταν εμφανίστηκε χωρίς σοφέρ σε μια βασιλική εκδήλωση οδηγώντας η ίδια μέχρι το Κάστρο του Ουίνδσορ για να παραθέσει δεξίωση προς τιμήν της εθνικής ομάδας γυναικών ράγκμπι της Αγγλίας, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 15 Ιανουαρίου, η 44χρονη πριγκίπισσα ήταν οικοδέσποινα σε μια επίσημη δεξίωση και σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκε από θαυμαστές στο Χ εμφανίστηκε να βγαίνει από ένα μαύρο αυτοκίνητο από την πλευρά του οδηγού, που στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου. Αφού έκλεισε την πόρτα, παρακολούθησε έναν βοηθό να της δίνει μια ομπρέλα, και οι δυο τους περπάτησαν προς το κάστρο υπό τη βροχή.

Advertisement

Advertisement

Η κίνησή της να μην χρησιμοποιήσει σοφέρ εξέπληξε πολλούς, καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συνήθως μεταφέρονται σε επίσημες εκδηλώσεις με συνοδεία οδηγού. Ωστόσο, φαίνεται ότι η απόφαση είχε μια απλή εξήγηση: η κατοικία της Μίντλετον βρίσκεται πολύ κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ στη Βρετανία περίπου 3,5–5,5 χιλιόμετρα μακριά.

Η Κέιτ ζει με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, και τα τρία τους παιδιά πρίγκιπας Τζορτζ (12 ετών), πριγκίπισσα Σάρλοτ (10 ετών) και πρίγκιπας Λούις (7 ετών) στο Forest Lodge, μέσα στο Windsor Great Park, όπου μετακόμισαν τον Οκτώβριο του 2025 από το Adelaide Cottage.

Η δεξίωση αυτή ήταν το πρώτο επίσημο καθήκον της Κέιτ για το 2026 όπου εμφανίστηκε μόνη της. Παραβρέθηκε φορώντας ένα κόκκινο κοστούμι του οίκου Alexander McQueen, σε μια επιλογή που πολλοί θεώρησαν φόρο τιμής στο παρατσούκλι της ομάδας («Red Roses»), και απέδωσε τις τιμές στην ομάδα για την εξαιρετική τους επιτυχία.

Kate Middleton Dressed The Part To Meet The Red Roses https://t.co/g7Zpeez2pX — British Vogue (@BritishVogue) January 15, 2026

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ οδηγεί η ίδια, αυτή η στιγμή με ταυτόχρονη εμφάνιση χωρίς σοφέρ και με ομπρέλα στο χέρι έγινε viral και σχολιάστηκε ευρέως στα social media, με πολλούς να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την εικόνα της πιο «οικείας» και σύγχρονης βασίλισσας.

Με πληροφορίες από people.com και yahoo.com