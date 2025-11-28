Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Anna Freud στο Λονδίνο, του οποίου είναι προστάτιδα από το 2016, επισκέφθηκε σήμερα (27/11) η Κέιτ Μίντλετον, η οποία τόνισε την ανάγκη να ακούγονται οι φωνές των πατέρων «από την πρώτη στιγμή» στη συζήτηση για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Η επίσκεψη επικεντρώθηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν οι πρώιμες σχέσεις στην ανάπτυξη των παιδιών και συνέπεσε με την έναρξη ενός νέου προγράμματος του Royal Foundation Centre for Early Childhood, το οποίο συνεργάζεται με το Anna Freud για την υποστήριξη των επισκεπτών υγείας σε θέματα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.

Η Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, επισκέπτεται τη φιλανθρωπική οργάνωση Anna Freud για την παιδική ψυχική υγεία στο Λονδίνο

During the visit she spoke about the importance of hearing fathers’ voices in the conversation around early years issues, and the need for more support from the ages of two to five @annafreuduk pic.twitter.com/M8pG6SZE0U — Rebecca English (@RE_DailyMail) November 27, 2025

Κατά την άφιξή της, η Αικατερίνη, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, συναντήθηκε με οικογένειες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του νέου προγράμματος. Συνομίλησε ιδιαίτερα με τον Andrew Apraku, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος τόνισε ότι οι πατεράδες συχνά αισθάνονται «αόρατοι» σε ζητήματα πρώιμης γονεϊκότητας.

Η Πριγκίπισσα ευχαρίστησε τον ίδιο και άλλους γονείς για τη συμβολή τους και μίλησε με στοργή στο οκτώ μηνών μωρό του, Judah.

Στη συνέχεια, η Αικατερίνη συναντήθηκε με ειδικούς του οργανισμού και συμμετείχε σε παρουσιάσεις και συζητήσεις. Οι γονείς επεσήμαναν ότι οι επισκέπτες υγείας συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για ουσιαστική επαφή με τις οικογένειες, ενώ εκείνη εξέφρασε την άποψη ότι απαιτούνται περισσότερες «τακτικές επισκέψεις» μετά την ηλικία των δύο ετών, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα δυσκολίες στην ανάπτυξη.

Η Πριγκίπισσα πήρε μέρος και σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Εκεί υπογράμμισε την ανάγκη για σχολικά περιβάλλοντα που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας.

Catherine, Princess of Wales steps out in London to support one of her long-standing causes – children's mental health charity Anna Freud, where she is patron 🌼 pic.twitter.com/xfL5cCJ6ug
November 27, 2025

Έρευνες του οργανισμού δείχνουν ότι η κοινωνική σύνδεση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ψυχική υγεία, όμως οι νέοι στη Βρετανία δηλώνουν υψηλά επίπεδα μοναξιάς.

Μετά την επίσκεψη, η Αικατερίνη επέστρεψε στο Kensington Palace για συναντήσεις με την ομάδα της, συνεχίζοντας την εκστρατεία της για την προώθηση της ψυχικής υγείας και της πρώιμης παιδικής ανάπτυξης.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

