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Ο Μακένζι κήρυττε ένα δόγμα περί συντέλειας του κόσμου, απαγορεύοντας την εκπαίδευση και τη σύγχρονη ιατρική περίθαλψη στους πιστούς του.

Οι αρχές εντόπισαν περισσότερες από 400 σορούς σε ρηχούς τάφους στο δάσος Σακαχόλα, όπου ο ιεροκήρυκας είχε οδηγήσει τους οπαδούς του.

Παρά τις σοβαρές κατηγορίες για τρομοκρατία και ανθρωποκτονίες, ο κατηγορούμενος και οι συνεργάτες του δηλώνουν αθώοι, ισχυριζόμενοι ότι κανείς δεν εξαναγκάστηκε σε θάνατο.

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Δικαστήριο στην Κένυα πρόκειται να εκδώσει απόφαση σε μια υπόθεση μαζικών δολοφονιών, στην οποία εμπλέκεται ο ιεροκήρυκας της «συντέλειας του κόσμου», Πολ Μακένζι.

Ο Μακένζι και 29 ακόλουθοί του κατηγορούνται για τη δολοφονία 191 παιδιών. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η αίρεσή του ανάγκασε παιδιά να πεθάνουν από την πείνα, προκειμένου να μπορέσουν να «συναντήσουν τον Ιησού».

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Το δόγμα του περί συντέλειας του κόσμου κήρυττε ότι η εκπαίδευση απαγορεύεται, ενώ η σύγχρονη ιατρική είναι κάτι «κακό».

Ο Μακένζι και οι άλλοι 29 κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, επιμένοντας επανειλημμένα ότι κανείς δεν εξαναγκάστηκε να πεθάνει.

Ο πρώην επικεφαλής ασφαλείας του Μακένζι, Ένος Αμάνια Νγκάλα, αρχικά βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες, αλλά στη συνέχεια προχώρησε σε συμφωνία με τις αρχές και έγινε μάρτυρας κατηγορίας.

Ο Μακένζι και άλλα ηγετικά στελέχη της αίρεσης αντιμετωπίζουν σωρεία άλλων νομικών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για τρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση και στέρηση της εκπαίδευσης από παιδιά. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ιεροκήρυκας θα βρεθεί αντιμέτωπος με δικαστική απόφαση για τις βαρύτατες κατηγορίες περί ανθρωποκτονιών.

Οι αρχές ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν περισσότερες από 400 σοροί σε ρηχούς τάφους στο δάσος Σακαχόλα, κοντά στις ακτές της Κένυας — το σημείο όπου ο Μακένζι είχε οδηγήσει τους ακολούθους του από διάφορα μέρη της χώρας.

Δεκαεπτά άνδρες από μια κοντινή πόλη προσλήφθηκαν για το φρικιαστικό έργο της εκταφής των σορών από τους ρηχούς τάφους. Ορισμένοι πληρώνονταν μόλις 8 δολάρια την ημέρα. «Σε κάθε τάφο που βρίσκαμε υπήρχαν τουλάχιστον τρεις σοροί», δήλωσε στο BBC ο Τζέιμς, ένας από τους εργάτες που έκαναν τις εκταφές. «Κάποιες από τις σορούς ανήκαν σε παιδιά ηλικίας μόλις λίγων εβδομάδων…Κάποτε βρήκαμε 12 σορούς παιδιών, τοποθετημένες στη σειρά μέσα σε έναν τάφο. Ήταν τρομερό· τα σώματα ήταν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, σαν ρούχα». Οι εργάτες περιέγραψαν ότι ορισμένες από τις σορούς των παιδιών είχαν «δεμένα τα χέρια και τα πόδια, ενώ τα σώματα ήταν τυλιγμένα σε σεντόνια».

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Αν και πολλοί από τους ακόλουθους του Μακένζικατάγονταν από άλλα μέρη της Κένυας, ορισμένες από τις σορούς ανήκουν σε άτομα γνωστά στην τοπική κοινωνία, καθώς τα μέλη της αίρεσης μετέβαιναν συχνά στη γειτονική πόλη Σακαχόλα για προμήθειες, αλλά και για να αντλήσουν νερό από τον ποταμό Γκαλάνα που διασχίζει την περιοχή.

«Κάποιες φορές μεταφέραμε ανθρώπους μέσα στο δάσος με τις μοτοσικλέτες μας», δήλωσε ο Σαλίμ Καρίσα ένας ακόμη νεκροθάφτης. «Όλα όμως ήταν τόσο καλά σχεδιασμένα και μυστικά, που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε στο εσωτερικό».

Ο 48χρονος Στίβεν Μουίτι περιέγραψε πώς έχασε και τα έξι παιδιά του εξαιτίας της αίρεσης, ενώ ανέφερε ότι, όταν πήγε να αντιμετωπίσει τον Μακένζι στο σπίτι του, είδε «πολλές γυναίκες με ξυρισμένα κεφάλια και δεκάδες παιδιά» να βρίσκονται γύρω του.

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Ο Μακένζι απαγόρευε τη χρήση καλλυντικών και τις περιποιημένες κομμώσεις, δίνοντας εντολή στις γυναίκες είτε να ξυρίσουν τα μαλλιά τους είτε να τα αφήνουν αχτένιστα και απεριποίητα.

Η πρώην σύζυγος του Μουίτι συγκαταλέγεται μεταξύ των ατόμων που κατηγορούνται μαζί με τον Mackenzie. «Αν συναντούσα σήμερα τον Πάστορα Μακένζι, ένας από τους δυο μας θα έπρεπε να πεθάνει», δήλωσε στο BBC.

«Και τα έξι παιδιά μου πέθαναν στο δάσος Σακαχόλα», είπε ο Μουίτι, εμφανώς συγκινημένος, κρατώντας μια φωτογραφία της οικογένειάς του. «Βρήκα και έθαψα μόνο τα λείψανα του γιου μου, του Σάμουελ». «Αυτό εδώ ήταν η αρχή όλης της δυστυχίας μου», είπε ο Μουίτι, δείχνοντας μια σκονισμένη τηλεόραση και έναν αποκωδικοποιητή στο σπίτι του, στην παραθαλάσσια πόλη Μαλίντι, 70 χιλιόμετραμακριά από το Σακαχόλα. Μέσω αυτής της τηλεόρασης, το δόγμα του Μακένζι εισχώρησε στο σπίτι του.

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Ο πάστορας ίδρυσε την οργάνωση «Good News International Ministries» το 2003. Στα επόμενα 16 χρόνια, η εκκλησία απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα, προσελκύοντας χιλιάδες ακόλουθους στα παραρτήματά της σε όλη την Κένυα. Η εκκλησία του λειτουργούσε έναν τηλεοπτικό σταθμό, το «Times TV», το οποίο μετέδιδε τα κηρύγματά του από την εκκλησία του στο Μαλίντι. Τα κηρύγματά του για το «Τέλος του Κόσμου» περιλάμβαναν θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες χαρακτήριζαν την εκπαίδευση ως «κακό», την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως «αντίθετη προς το δόγμα» και τις ψηφιακές ταυτότητες ως «το σημάδι του διαβόλου».

Ο γιος του Μακένζι, Νταν Πολ Μακένζι δήλωσε ότι εργαζόταν ως εικονολήπτης στην εκκλησία. «Τα παιδιά κάθονταν στο πίσω μέρος, οι ενήλικες στη μέση, και όλοι μαζί έψελναν ύμνους λατρείας καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού». Ο πάστορας ξεκινούσε τα φλογερά κηρύγματά του το μεσημέρι, ορισμένα εκ των οποίων περιλάμβαναν «εξορκισμούς δαιμόνων». Η κεντρική εκκλησία έκλεισε το 2019 και ο Πολ Μακένζι μετακινήθηκε στο δάσος Σακαζόλα παροτρύνοντας τους πιστούς του να τον ακολουθήσουν.

Ο 23χρονος Πίτερ Σουκράνι αναφέρει ότι η μητέρα του μετακόμισε τότε μαζί του στο Σακαζόλα. Ο ίδιος άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία του Μακέςνζι σε ηλικία οκτώ ετών και τον περιέγραψε ως «πνευματικό του πατέρα», ο Σουκράνι προσθέτοντας ότι «δεν θα έλεγε ποτέ κακή κουβέντα για εκείνον». Κατά τη διαμονή τους στο δάσος, ο αρρώστησε και η κατάστασή του επιδεινώθηκε, καθώς η χρήση φαρμάκων απαγορευόταν. «Η μητέρα μου πετούσε όλα τα φάρμακα που έπρεπε να παίρνω, επειδή πίστευε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να με θεραπεύσει», δήλωσε ο Σουκράνι.

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Η κοινότητα αποτελούνταν από πλίνθινα σπίτια (από λάσπη) διασκορπισμένα στο απέραντο δάσος. «Ζούσαμε μια ήσυχη, φυσιολογική ζωή: νηστεύαμε για μερικές ημέρες και στη συνέχεια τρώγαμε ένα μικρό γεύμα», είπε ο Σουκράνι.

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Μέχρι τον Μάρτιο του 2023, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα ανθρώπινα λείψανα από ντόπιους κτηνοτρόφους, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει. «Μεταφέραμε ανθρώπους έξω από το δάσος, αλλά ήταν τόσο εξασθενημένοι που πέθαιναν μέσα στην αγκαλιά μας», εξήγησε ο Σαλίμ Καρίσα, ένας από τους ανθρώπους που ανέλαβαν την ταφή των νεκρών.

Ο Σουκράνι ήταν ένας από τους άνδρες που διασώθηκαν από το δάσος τον Μάρτιο του 2023. Ήταν άρρωστος και κλινήρης για εβδομάδες μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε επειδή η μητέρα του πετούσε όλα τα φάρμακα που χρειαζόταν για να αναρρώσει. «Η μητέρα μου πίστευε στο δόγμα του Πάστορα Μακένζι, ότι τα φάρμακα είναι κακό», είπε ο Shukrani. «Θα είχα πεθάνει αν δεν είχα διασωθεί από το δάσος Σακαχόλα».

Στις 298 σελίδες που περιγράφουν αναλυτικά τις κατηγορίες εναντίον του στην τρέχουσα υπόθεση, αναφέρεται ότι και τα 191 θύματα, για τη δολοφονία των οποίων κατηγορούνται ο Μακένζι και οι ακόλουθοί του, είναι παιδιά.

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Πολλές από τις σορούς παραμένουν αταυτοποίητες, λόγω της προχωρημένης σήψης τους. Στα δικαστικά έγγραφα, αρκετά θύματα καταγράφονται ως «άγνωστο άρρεν παιδί» και ταυτοποιούνται βάσει της τοποθεσίας όπου βρέθηκε ο τάφος τους και της ημερομηνίας εντοπισμού τους.

Παρά τα δεινά που υπέστησαν οι ακόλουθοι του Μακένζι —άνδρες, γυναίκες και παιδιά που πέθαναν από ασιτία, στραγγαλισμό, ακόμη και από χτυπήματα με αντικείμενα—, καθώς και τα δεινά που βίωσε ο ίδιος, ο Σουκράνι πιστεύει ότι ο Μακένζι ήταν «ένας καλός άνθρωπος που νοιάζεται για μένα». «Ο Μακένζι δεν ανάγκασε κανέναν να νηστέψει. Οι άνθρωποι έκαναν αυτές τις επιλογές μόνοι τους, εξαιτίας των πεποιθήσεών τους», δήλωσε ο Σουκράνι. «Ακόμα τον αγαπώ και παραμένει ο ποιμένας μου». Αντιθέτως, ο γιος του Μανκένζι πιστεύει ότι ο πατέρας του πρέπει να κριθεί ένοχος για φόνο. «Ήταν ο ηγέτης, ήταν κάποιος στον οποίο έτρεφαν θαυμασμό. Επομένως, είναι δολοφόνος που ευθύνεται για μαζικές ανθρωποκτονίες».