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Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εντυπωσιασμό στους θαυμαστές της για την απόλυτη ομοιότητα με το παιδί της.

Με την κίνηση αυτή, η μητέρα απάντησε έμπρακτα στις επικρίσεις που δέχεται η κόρη της για τις στιλιστικές επιλογές και την εμφάνισή της.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επαίνεσαν τη δημόσια στήριξη της Kim Kardashian προς την κόρη της απέναντι στα αρνητικά σχόλια του διαδικτύου.

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Δεν έχει φτάσει καν η 31η Οκτωβρίου και η Kim Kardashian φαίνεται πως έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με τη φετινή της μεταμφίεση για το Halloween!

Η σταρ των «The Kardashians» υιοθέτησε μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια του ιδιαίτερου στιλ της 13χρονης κόρης της, North West, με τους θαυμαστές να μένουν άφωνοι με την ομοιότητά τους.

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Η 46χρονη τηλεπερσόνα προκάλεσε χαμό στα social media την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, όταν παρουσίασε την πρώτη της μεταμφίεση για τη φετινή spooky season, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο κοντινά της πρόσωπα.

Η 13χρονη κόρη που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Kanye West, έχει αρχίσει να χαράζει τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής, έχοντας κυκλοφορήσει δικά της τραγούδια και πραγματοποιήσει την πρώτη της σόλο εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Kim Kardashian

Η North έχει τραβήξει επανειλημμένα την προσοχή λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισής της, η οποία περιλαμβάνει έντονα μπλε μαλλιά, μακριά νύχια, piercing και ένα πιο σκοτεινό, gothic στιλ. Οι επιλογές της έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με ορισμένους επικριτές να θεωρούν ότι η εικόνα της δεν συνάδει με την ηλικία της, ενώ κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να τη χαρακτηρίζουν «δαιμονική».

Η Kim Kardashian, ωστόσο, έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την κόρη της απέναντι στα αρνητικά σχόλια. Αυτή τη φορά, επέλεξε να απαντήσει με έναν διαφορετικό τρόπο: υιοθετώντας η ίδια την εμφάνισή της!

Η ιδρύτρια της Skims δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram και το TikTok, στα οποία εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστη. Τα χαρακτηριστικά ηλεκτρίκ μπλε μαλλιά, τα μακριά νύχια, τα piercing και τα grillz στα δόντια ολοκλήρωσαν τη μεταμόρφωσή της.

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Μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στην εμφάνιση, αλλά μιμήθηκε και τις χαρακτηριστικές πόζες της κόρης της, κάνοντας ακόμη πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Σε ορισμένες φωτογραφίες, όπως σχολίασαν πολλοί χρήστες, ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς με την πρώτη ματιά ότι επρόκειτο για την Kim και όχι για τη North.

«Είναι πραγματικά δίδυμες» – Τα σχόλια των θαυμαστών

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν πλήθος αντιδράσεων, με τους θαυμαστές να εστιάζουν κυρίως στην απίστευτη ομοιότητα μητέρας και κόρης.

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«Έχουν πραγματικά το ίδιο πρόσωπο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι το ίδιο η μητέρα της, η δίδυμή της».

«Μοιάζουν πανομοιότυπες, απίστευτο», ανέφερε ένας τρίτος, ενώ κάποιος άλλος παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσει πως στις φωτογραφίες δεν ήταν η ίδια η North.

Ακόμη και η αδελφή της Kim,Khloé Kardashian, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, γράφοντας στα σχόλια: «Δίδυμες!!!!!!».

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Πολλοί ήταν, ωστόσο, εκείνοι που στάθηκαν κυρίως στη στάση της Kim απέναντι στην κόρη της, επαινώντας την επειδή επιλέγει να τη στηρίζει δημόσια αντί να αποστασιοποιείται από τις στιλιστικές επιλογές της.

«Χαιρόμαστε να βλέπουμε μια μητέρα που στηρίζει το παιδί της», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ άλλος σχολίασε πως η Kim ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα να σταματήσουν οι επιθέσεις προς την κόρη της.

«Περισσότερες μητέρες θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ γλυκό και είναι και οι δύο πανέμορφες», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο.

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Northwest/Instagram

Η απάντηση της Νορθ στα σχόλια ότι είναι «δαιμονική»

Η κίνηση της Kim έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση της North, αλλά και μετά την πρόσφατη απάντηση της 13χρονης σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το στιλ της.

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Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, η North απευθύνθηκε στους επικριτές της, λέγοντας: «Σταματήστε να λέτε ότι είμαι δαιμονική. Δεν είμαι. Επειδή μου αρέσει να ντύνομαι με αυτόν τον τρόπο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να με κρίνετε από την εμφάνισή μου».

Η Kim παρενέβη στη συζήτηση, εξηγώντας ότι θεωρεί πως οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί προκύπτουν κυρίως λόγω των μαύρων grillz και των piercing της κόρης της.

Η North, από την πλευρά της, αναρωτήθηκε γιατί οι άνθρωποι συνδέουν αυτές τις στιλιστικές επιλογές με κάτι «δαιμονικό», ενώ η μητέρα της τη ρώτησε αν την ενδιαφέρουν πραγματικά τέτοιου είδους σχόλια.

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Με τη φετινή της μεταμφίεση, η Kim Kardashian κατάφερε όχι μόνο να προκαλέσει ενθουσιασμό στο διαδίκτυο, αλλά και να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην κόρη της, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα απέναντι στην αρνητική κριτική που δέχεται για την εμφάνισή της.