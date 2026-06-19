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Την προσοχή των εκατομμυρίων ακολούθων της κατάφερε να τραβήξει για ακόμη μία φορά η Κλόε Καρντάσιαν, αυτή τη φορά με αφορμή τη φυσική της κατάσταση και τους ιδιαίτερα γυμνασμένους μύες των χεριών της.

Η 41χρονη τηλεπερσόνα δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίστηκε με ένα μαύρο αμάνικο σύνολο που ανέδειξε τους τρικέφαλούς της. Η εικόνα της προκάλεσε πλήθος θετικών σχολίων, με αρκετούς θαυμαστές της να τη χαρακτηρίζουν ως πηγή έμπνευσης για τη δική τους προσπάθεια στη γυμναστική.

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Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν την εμφάνισή της ήταν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, η οποία έγραψε πως η κόρη της είναι «όμορφη μέσα και έξω», προσθέτοντας το δικό της κομπλιμέντο για τα χέρια της.

Οι followers της Καρντάσιαν δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, με σχόλια που αποθέωναν τη γράμμωση και τη συνέπειά της στην προπόνηση. Πολλοί ανέφεραν ότι η εικόνα της τούς έδωσε κίνητρο να ασχοληθούν περισσότερο με τη φυσική τους κατάσταση.

Η Κλόε Καρντάσιαν τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σχέση της με τη γυμναστική και την αλλαγή στον τρόπο ζωής της, με τις εμφανίσεις της να αποτελούν συχνά αντικείμενο συζήτησης στα social media.