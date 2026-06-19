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Η Ζόζεφιν μίλησε για δύο στοιχεία του εαυτού της που, όπως είπε, δεν θα ήθελε να κληροδοτήσουν τα μελλοντικά της παιδιά, αν κάποια στιγμή γίνει μητέρα. Η τραγουδίστρια, σε απόσπασμα από την εμφάνισή της στην εκπομπή «After Dark», ανέφερε ότι θα προτιμούσε τα παιδιά της να μην έχουν ούτε τον απότομο τρόπο με τον οποίο αντιδρά κάποιες φορές, ούτε και χαρακτηριστικά από την εξωτερική της εμφάνιση που θεωρεί έντονα, όπως το μέγεθος των χεριών της.

Συγκεκριμένα εξήγησε με ειλικρίνεια ότι συχνά ο χαρακτήρας της μπορεί να γίνει πιο έντονος στις αντιδράσεις της και αυτό είναι κάτι που θα ήθελε να αποφύγουν τα παιδιά της στο μέλλον.

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Παράλληλα αναφέρθηκε και σε προσωπικά σωματικά χαρακτηριστικά, λέγοντας πως τα χέρια της είναι μεγάλα και θα προτιμούσε τα παιδιά της να μοιάσουν περισσότερο στον σύντροφό της σε αυτό το κομμάτι.