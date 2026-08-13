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Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Μάταλα βρίσκεται η Ζόζεφιν, η οποία απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες της με πολύχρωμο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

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«Επανεκκίνηση της ενέργειάς» της, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, φαίνεται πως αποτέλεσε για τη Ζόζεφιν το ταξίδι στην Κρήτη.

Στα στιγμιότυπα που επέλεξε να δημοσιεύσει, εκτός από τις φωτογραφίες της στα γραφικά στενά των Ματάλων, συμπεριέλαβε ένα καρέ με καρδιές ζωγραφισμένες στο οδόστρωμα, αλλά και μια φωτογραφία από την ταβέρνα «Αλέξης Ζορμπάς».

Η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της ημέρες στην Κρήτη, κρατώντας τους διαδικτυακούς της φίλους ενήμερους για τις στιγμές που ξεχωρίζει από το ταξίδι της.