Η Κιμ Καρντάσιαν έμαθε ότι έχει «χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα» μέσω μιας νέας εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του ριάλιτι show The Kardashians.

Στο επεισόδιο της περασμένης Πέμπτης η 45χρονη Καρντάσιαν πήγε να κάνει την εξέταση μαζί με τον Σκοτ Ντίσικ. «Ο Σκοτ και εγώ θα κοιτάξουμε σήμερα τους εγκεφάλους μας με τον Δρ. Ντάνιελ Έιμεν. Κάνει αυτές τις εγκεφαλικές απεικονίσεις για να δει πώς πραγματικά είναι η υγεία του εγκεφάλου σου», εξήγησε η Καρντάσιαν στην κάμερα.

Ο Δρ. Έιμεν είχε εμφανιστεί ξανά στο The Kardashians, όταν το 2022 είχε κάνει αντίστοιχες απεικονίσεις στον εγκέφαλο της Κλόε Καρντάσιαν και της Κένταλ Τζένερ. Ο διάσημος γιατρός έχει γίνει ευρέως γνωστός για τη χρήση τεχνολογίας εγκεφαλικής απεικόνισης. «Έχω έναν πανέμορφο εγκέφαλο», είπε η Καρντάσιαν. «Το έχω ξανακούσει αυτό.»

Ο Δρ. Έιμεν επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι η Κιμ δεν έχει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. Με βάση την απεικόνιση, ο γιατρός είπε ότι η Κιμ «δεν είναι υπερβολικά αγχωμένη, δεν είναι αγχώδης και δεν είναι καταθλιπτική». «Είσαι εξαιρετικά θετική ως άνθρωπος», πρόσθεσε ο Δρ. Έιμεν.

Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, ο Δρ. Έιμεν επεσήμανε επίσης τις «τρύπες» στην εγκεφαλική της απεικόνιση, οι οποίες -όπως είπε- υποδεικνύουν «χαμηλή δραστηριότητα».

«Το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σου είναι λιγότερο ενεργό απ’ ό,τι θα έπρεπε», εξήγησε ο γιατρός. «Με τους μετωπιαίους λοβούς σου να λειτουργούν έτσι, θα σου είναι πιο δύσκολο να διαχειρίζεσαι το άγχος — και αυτό δεν είναι καλό για εσένα, ειδικά τώρα που σπουδάζεις και ετοιμάζεσαι να δώσεις τις εξετάσεις.»

«Αυτό απλά δεν γίνεται», απάντησε η Καρντάσιαν. «Δεν γίνεται, δεν το δέχομαι.» Ο Δρ. Έιμεν συνέχισε λέγοντας ότι τα αποτελέσματά της ίσως συνδέονται με το «χρόνιο άγχος» που βιώνει όσο προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια. Έδωσε επίσης συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους.

«Πρέπει να φτιάξω ένα σχέδιο για να το αντιμετωπίσω, γιατί έχω πράγματα να κάνω φέτος το καλοκαίρι», είπε η Κιμ.

Στο επεισόδιο της 20ής Νοεμβρίου του The Kardashians, η ιδρύτρια της Skims είπε στην αδελφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της.

«Έκανα μια εξέταση Prenuvo και με πήραν σήμερα και μου είπαν: “Όλα φαίνονται τέλεια. Αλλά έχεις ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλο”», είπε στην Κόρτνεϊ. «Μου είπαν: “Είναι εκεί, εδώ και χρόνια. Υπήρχε και πριν μερικά χρόνια.”»

