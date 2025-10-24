Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ένα σοκαριστικό πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της 7ης σεζόν της σειράς The Kardashians του Hulu την Πέμπτη.

Σε ένα βίντεο με αποσπάσματα από το υπόλοιπο της σεζόν, η 45χρονη Καρντάσιαν φαίνεται να κάνει μαγνητική τομογραφία και στη συνέχεια λέει στην αδερφή της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στο τηλέφωνο: «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα».

«Ουάου», απαντά σοκαρισμένη η 46χρονη Κόρτνεϊ βάζοντας το χέρι της στην καρδιά της.

Η Κιμ εξήγησε ότι οι γιατροί της είπαν ότι το ανεύρυσμα προέρχεται από «στρες».

Ένα ανεύρυσμα είναι μια διόγκωση ή φουσκωμένη επιφάνεια στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου, σύμφωνα με την κλινική Mayo. Τα ανευρύσματα μπορούν να υποστούν ρήξη, η οποία προκαλεί αιμορραγία στο εσωτερικό του σώματος και συχνά οδηγεί σε θάνατο.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ριάλιτι, η Καρντάσιαν σημείωσε ότι το άγχος της προέρχεται από τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ. Ήταν παντρεμένοι από το 2014 έως το 2021 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

«Νιώθω περισσότερο άγχος, πιθανώς επειδή πρέπει να προστατεύσω τα παιδιά μου», είπε. «Όλοι γύρω μπορούν να διαχειριστούν [το δράμα], αλλά εγώ θέλω να προστατεύσω τα μωρά μου. Θα μάθουν πράγματα. Θα μεγαλώσουν και θα δουν».

«Έτσι, η δουλειά μου ως μητέρα είναι να βεβαιώνομαι ότι τα παιδιά προστατεύονται», πρόσθεσε.

Η Κιμ αποκάλυψε επίσης κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ότι η δερματική της πάθηση επιδεινώθηκε ξανά πρόσφατα.

«Δεν έχω ψωρίαση από τότε που πήρα διαζύγιο και μόλις άρχισε να επιστρέφει», είπε, δηλώνοντας ότι πρόσφατα ένιωσε «αρκετά κουρασμένη» από τον 48χρονο Γουέστ.

«Ένιωθα περισσότερο άγχος, πιθανώς επειδή έπρεπε να υπερασπίζομαι, να υπερασπίζομαι ό,τι έπρεπε να προστατεύσω», συνέχισε η Κιμ.

Σε μια άλλη σκηνή, η Κιμ είπε ότι είχε «σύνδρομο της Στοκχόλμης» κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Γουέστ.

«Πάντα ένιωθα σαν να είχα ένα μικρό κομμάτι του συνδρόμου της Στοκχόλμης, σε σημείο που πάντα ένιωθα πολύ άσχημα και πάντα τον προστάτευα και πάντα ήθελα να τον βοηθήσω», εξήγησε.

Μετά τον χωρισμό τους το 2021, η Κιμ και ο Γουέστ πέρασαν ένα αμφιλεγόμενο διαζύγιο που οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

