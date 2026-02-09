Ένας ειδικός στην ανάγνωση χειλιών ανέλυσε τι συζητούσαν η Kιμ Kαρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον κατά τη διάρκεια του Super Bowl LX την Κυριακή στην πρώτη δημόσια εμφάνισής τους μαζί.

Mία ειδικός στην ανάγνωση χειλιών ισχυρίζεται ότι συζητούσαν για το να συστηθούν ο ένας στις οικογένεια του άλλου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας τους, ενώ κάθονταν ανάμεσα στους θεατές του Super Bowl.

Η 45χρονη προσωπικότητα της τηλεόρασης και ο 41χρονος Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1 βρέθηκαν στο κοινό παρακολουθώντας τον αγώνα μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών φορούσε μαύρο γούνινο παλτό και μεγάλα γυαλιά ηλίου, με τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα, και ολοκλήρωσε το look της με ένα εντυπωσιακό κολιέ.

Η ειδική Nicola Hickling, ιδρύτρια του LipReader, αποκάλυψε στη MailOnline τι φέρεται να είπε ο Χάμιλτον στην Κιμ ενώ παρακολουθούσαν το Super Bowl. Ο Λιούις φέρεται να της είπε: «Όχι, δεν παρουσιάζω οποιαδήποτε κοπέλα στη μαμά μου, εννοώ ότι θα τη γνωρίσεις κάποια μέρα, είναι πολύ ενθουσιασμένη που θα σε δει».

Η Hickling παρατήρησε ότι η Kιμ φαινόταν να «ανασηκώνεται άβολα στη θέση της» και κάλυψε το πρόσωπό της «πριν απαντήσει με ένα απλό «εντάξει»», αναφέρει η εφημερίδα Mirror.

Το γεγονός αυτό έρχεται λίγο μετά την είδηση ότι η Κιμ ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Βρετανό οδηγό νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με την εφημερίδα The Sun να αναφέρει ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο στην πολυτελή έπαυλη Estelle Manor στην περιοχή Κοτσγουόλντς. Η 45χρονη καλλονή ήταν παντρεμένη με τον Κάνιε Γουέστ, για οκτώ χρόνια, μέχρι το διαζύγιό τους το 2022.