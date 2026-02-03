Αν και η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λούις Χάμιλτον γνωρίζονται τουλάχιστον μία δεκαετία- εκείνη ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Κάνιε Γουέστ-, το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό ότι οι δυο τους έχουν έρθει πιο κοντά.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι πρώτες φωτογραφίες από τη ρομαντική τους απόδραση στο βρετανικό θέρετρο Cotswolds έκαναν το γύρο του κόσμου, ενώ στη συνέχεια οι παπαράτσι τους απαθανάτισαν να φτάνουν στο αεροδρόμιο όπου επιβιβάστηκαν- φυσικά- σε lear jet με προορισμό το Παρίσι.

Η 45χρονη Κιμ Καρντάσιαν και ο 41χρονος Λούις Χάμιλτον επέλεξαν για τη διαμονή τους το Estelle Manor, που βρίσκεται στην επίσημη λίστα με τα καλύτερα 50 ξενοδοχεία του πλανήτη, ενώ φημίζεται για το εντυπωσιακό spa του συνολικής επιφάνειας 3.000 τμ.

Στο Παρίσι, το ζευγάρι επέλεξε για τη διαμονή του το ιστορικό ξενοδοχείο Le Bristol στην οδό Faubourg Saint Honore, που ήταν το αγαπημένο της Μέριλιν Μονρόε, της Άβα Γκάρντερ, της Ρίτα Χέιγορθ, του Τσάρλι Τσάπλιν και της Γκρέις Κέλι.

Ο Λούις Χάμιλτον είχε πολλες διάσημες καλλονές στο πλευρό του, ενώ η ηλικία δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο για εκείνον: Από τη Νικόλ Σέρζινγκερ, τη Ριάνα, τη Τζίτζι Χαντίντ, τη Ρίτα Όρα και τη Νίκι Μινάζ, μέχρι πιο πρόσφατα τη 49χρονη Σακίρα και την 53χρονη Σοφία Βεργκάρα, ο βρετανός πρωταθλητής της Formula 1, έχει απασχολήσει πολλές φορές τα Μέσα με την προσωπική του ζωή.

Κιμ Καρντάσιαν: Business & pleasure στο Παρίσι

Αφού έφτασε μαζί με τον νέο της σύντροφο στο Παρίσι, η Κιμ Καρντάσιαν έπιασε αμέσως δουλειά, καθώς είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στο νέο κατάστημα NikeSkims της Γαλλικής πρωτεύουσας. Η εταιρεία ένδυσης Skims που ίδρυσε το 2023 η ριάλιτι σταρ, με κεφάλαιο 200 εκ. δολαρίων, έχει πλέον αξία 5 δις. δολάρια μετά τη συνεργασία με τη Nike, ενώ η προσωπική της περιουσία αναμένεται φέτος να σπάσει το φράγμα των 2.000.000.000 δολαρίων.

Όσο για τον Λούις Χάμιλτον, που θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, η περιουσία του, σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, αγγίζει τα 380 εκ. δολάρια.

