Ο Βρετανός πιλότος της McLaren τερμάτισε τρίτος στον τελικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Όσκαρ Πιάστρι, εξασφαλίζοντας τους πολύτιμους βαθμούς που χρειαζόταν για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής στη F1, «σφραγίζοντας» τον τίτλο στην αυλαία μιας συναρπαστικής σεζόν, που ολοκληρώθηκε στο Αμπου Ντάμπι με ένταση και υψηλό ανταγωνισμό.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατέκτησε την κρίσιμη τρίτη θέση, που του επέτρεψε να πάρει το “στέμμα” από τον επί τέσσερα χρόνια πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός είδε πρώτος την καρό σημαία στο Grand Prix, ωστόσο περιορίστηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, μένοντας μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον Νόρις στο τελικό σύνολο.

Σημαντικό ρόλο στη φετινή πορεία της McLaren είχε και ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος για μεγάλο διάστημα της σεζόν βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε δεύτερος, ολοκληρώνοντας τη χρονιά στην τρίτη θέση της κατάταξης, 13 βαθμούς πίσω από τον «ομόσταυλό» του.

Με αυτόν τον τρόπο, η McLaren πέτυχε το εντυπωσιακό “νταμπλ”, καθώς είχε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ κατέκτησε και τον τίτλο στους οδηγούς για πρώτη φορά μετά το 2008 και τον ιστορικό θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον, επιστρέφοντας δυναμικά στην κορυφή της Formula 1.