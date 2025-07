Η μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων hotpot στη Κίνα, ονόματι Haidilao, αποφάσισε να αποζημιώσει περισσότερους από 4.000 πελάτες που έφαγαν σε ένα κατάστημα της στη Σαγκάη, στο οποίο 2 ανήλικοι ούρησαν μέσα στη σούπα τους.

Το βίντεο που δείχνει δύο εφήβους να «ξελαφρώνουν» στα πιάτα τους, την ώρα που γευμάτιζαν σε χώρο του εστιατορίου, κάνει το γύρο του διαδικτύου από τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το BBC, αστυνομία ανακοίνωσε πως οι 17χρονοι ήταν μεθυσμένοι εκείνη την ώρα και πως συνελήφθησαν αμέσως μετά το περιστατικό.

Αν και δεν φαίνεται να κατανάλωσε κάποιος τον αηδιαστικό ζωμό, το Haidilao ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της και δήλωσε πως αντικατέστησε όλο τον εξοπλισμό hotpot και τα σκεύη, καθώς και απολύμανε όλα τα πιάτα.

Το σκηνικό έλαβε χώρα στα τέλη του Φεβρουαρίου, με τη διοίκηση της εταιρείας να το μαθαίνει έκπληκτη μετά από μέρες, μέσα από τα social media.

Two boys have been detained by Shanghai police for allegedly urinating into a hotpot at an outlet of famous restaurant #Haidilao, police officers announced on Saturday.

In the video, the man also laughed and said that the restaurant, Haidilao, China's hotpot chain, had launched a… pic.twitter.com/WeT0QSliDH