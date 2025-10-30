Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήρθαν σε αντιπαράθεση σχετικά τόσο με τον πόλεμο στη Γάζα όσο και για την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα την Πέμπτη.

Ενώ ο Μερτς επιβεβαίωσε την αμέριστη υποστήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ, ο Ερντογάν κατηγόρησε εκ νέου τη χώρα για «γενοκτονία».

Advertisement

Advertisement

Ο Τούρκος ηγέτης σημείωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε σημαντικές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι «ανανέωσε» την εφαρμογή της εκεχειρίας.

«Δεν επιτίθενται μόνο στη Γάζα, αλλά πάντα είχαν την πρόθεση να υποτάξουν τη Γάζα μέσω της πείνας και της γενοκτονίας, και αυτό συνεχίζεται», δήλωσε ο Ερντογάν.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν ήρθαν ως απάντηση στον Μερτς, ο οποίος είπε σε έναν Τούρκο δημοσιογράφο ότι το Ισραήλ είχε γίνει καταφύγιο για εκατομμύρια Εβραίους, συμπεριλαμβανομένων πολλών που επέζησαν του Ολοκαυτώματος. «Γι’ αυτό η Γερμανία θα στέκεται πάντα σταθερά στο πλευρό του Κράτους του Ισραήλ», είπε.

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ άσκησε το «δικαίωμα στην αυτοάμυνα» μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, λέγοντας ότι ο καταστροφικός πόλεμος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν η Χαμάς είχε απελευθερώσει νωρίτερα τους ομήρους και είχε καταθέσει τα όπλα.

«Τότε αυτός ο πόλεμος θα είχε τελειώσει αμέσως», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Ερντογάν απάντησε ότι δεν συμφωνεί με τον Μερτς, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς δεν διαθέτει πυρηνικά ή βαριά όπλα, ενώ το Ισραήλ διαθέτει τέτοια όπλα και βομβάρδισε ξανά τη Γάζα παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Advertisement

Erdogan challenged Merz during their meeting, asking, “Does Germany not see Israeli genocide in Gaza?” pic.twitter.com/IwayzYPD5c — Open Source Intel (@Osint613) October 30, 2025

Τα κριτήρια της… Αγκυρας

Ενα άλλο καυτό ζήτημα για την Άγκυρα, είναι η ένταξη της χώρας στην ΕΕ, για την οποία ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε πως η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια για να συμβεί κάτι τέτοιο. Κυρίως για θέματα διεθνούς δικαίου και δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα σήμερα, Πέμπτη, ο Μερτς επισήμανε ότι βλέπει την Τουρκία «να βρίσκεται κοντά στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια που απαιτούνται για την υποψηφιότητά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Advertisement

«Εάν η ΕΕ έχει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η Τουρκία έχει επίσης τα δικά της κριτήρια αυτά της Άγκυρας για την ένταξη στο μπλοκ» απάντησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε: «Θα ανοιχτούμε στην Ευρώπη και στον κόσμο με τα “κριτήρια της Άγκυρας”. Η Τουρκία θα μπορούσε να σημειώσει ταχεία πρόοδο προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, εάν το μπλοκ αναγνωρίσει την αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει η χώρα».

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στις διμερείς σχέσεις στον τομέα της άμυνας.

Advertisement

«Χαιρετίζουμε τα μέτρα που έχει λάβει η Γερμανία στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, όπως η πώληση των Eurofighter», δήλωσε ο Ερντογάν, υποδηλώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν μεγάλα κοινά συμφέροντα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. «Πρέπει να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα».

«Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφάλειας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες στην προμήθεια προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», πρόσθεσε.

Ο Mερτς δήλωσε ότι η Γερμανία θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας. Χαιρέτισε την αγορά των Eurofighter από την Τουρκία ως «ενίσχυση της ασφάλειας του ΝΑΤΟ».

Advertisement

Πηγή: dpa, Sabah

Advertisement