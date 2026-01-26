Ο Κουίντον Άαρον, ο υψηλόσωμος ηθοποιός που πρωταγωνίστησε δίπλα στην Σάντρα Μπούλοκ στη συγκινητική αθλητική βιογραφική ταινία The Blind Side, «δίνει μάχη για τη ζωή του» μετά από σοβαρή πτώση στο σπίτι του.

Ο μάνατζερ του ηθοποιού δήλωσε στο TMZ ότι ο Κουίντον νοσηλεύεται στην Ατλάντα τις τελευταίες τρία ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κουίντον ανέβαινε τις σκάλες του διαμερίσματός του την περασμένη εβδομάδα, όταν ξαφνικά τα πόδια του έπαψαν να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μια σελίδα στο GoFundMe, οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι ο Κουίντον «βρίσκεται σε τεχνική υποστήριξη λόγω σοβαρής λοίμωξης του αίματος». Ωστόσο, ο μάνατζέρ του μας λέει ότι η κατάστασή του είναι σταθερή, επικοινωνεί με την οικογένεια και την ιατρική ομάδα του και λαμβάνει ακριβώς τη φροντίδα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή.

Ο μάνατζέρ του λέει ότι οι γιατροί εξακολουθούν να κάνουν εξετάσεις και να αξιολογούν την κατάσταση του Κουίντον και ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία οριστική ενημέρωση σχετικά με τα αίτια της πτώσης.

Ο Κουίντον και η οικογένειά του αντιμετωπίζουν τα πράγματα βήμα-βήμα. Ενώ ζητούν ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο εκπρόσωπός του λέει ότι θέλουν οι θαυμαστές του να γνωρίζουν ότι εκτιμούν βαθιά την αγάπη, τις προσευχές και τις ευχές τους.

Το πρόβλημα υγείας έρχεται μετά από μια σειρά ιατρικών μαχών για τον 40χρονο ηθοποιό. Τον Μάρτιο του 2025, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιατρική μονάδα της Καλιφόρνιας μετά από πυρετό και βήχα με αίμα.

Την εποχή εκείνη, ο Αάρον είπε ότι οι γιατροί έκαναν πολλές εξετάσεις και πίστευαν ότι είχε γρίπη τύπου Α και πνευμονία. Το 2019, πάλεψε με μια σοβαρή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Κουίντον μοιράστηκε μαζί μας την δραματική του πορεία απώλειας βάρους 91 κιλών.