Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, με δική του πρωτοβουλία, είχε, το απόγευμα της Τετάρτης (29/10), τηλεφωνική επικοινωνία με το νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν ‘Ερχιουρμαν.
‘Οπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Εξ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κύριο ‘Ερχιουρμαν και εξέφρασε την ετοιμότητα του για πραγματοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, κοινής συνάντησης.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε, παράλληλα, τη σταθερή βούληση του να συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Ο κύριος Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει, το αμέσως επόμενο διάστημα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για καθορισμό συνάντησης.