Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, με δική του πρωτοβουλία, είχε, το απόγευμα της Τετάρτης (29/10), τηλεφωνική επικοινωνία με το νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν ‘Ερχιουρμαν.

‘Οπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Εξ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κύριο ‘Ερχιουρμαν και εξέφρασε την ετοιμότητα του για πραγματοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, κοινής συνάντησης.

Advertisement

Advertisement

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. @Christodulides με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ως αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 29, 2025

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε, παράλληλα, τη σταθερή βούληση του να συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Ο κύριος Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει, το αμέσως επόμενο διάστημα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για καθορισμό συνάντησης.