Η ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς ήταν «ατυχής», μα η εξόντωση της Χαμάς είναι «άξιος στόχος» αναφέρεται σε δήλωση που διάβασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

«Αυτό το πρωί η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πως το Ισραήλ θα χτυπούσε τη Χαμάς, που δυστυχώς βρισκόταν σε περιοχή της Ντόχα, πρωτεύουσας του Κατάρ. Ο βομβαρδισμός μονομερώς εντός του Κατάρ- ενός κυρίαρχου έθνους και στενού συμμάχου των ΗΠΑ που εργάζεται πολύ σκληρά και θαρραλέα παίρνει ρίσκα μαζί μας για την επίτευξη της ειρήνης- δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής. Ωστόσο η εξόντωση της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία αυτών που ζουν στη Γάζα είναι ένας άξιος στόχος. Ο πρόεδρος Τραμπ αμέσως έδωσε οδηγία στην ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουΐτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε. Ο πρόεδρος βλέπει το Κατάρ ως ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και νιώθει άσχημα για την τοποθεσία της επίθεσης. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει όλους τους ομήρους και τις σορούς των νεκρών και το τέλος του πολέμου τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε επίσης με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Είπε στο πρόεδρο Τραμπ πως θέλει να κάνει ειρήνη και γρήγορα. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει πως αυτό το ατυχές συμβάν θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ειρήνη. Ο πρόεδρος επίσης μίλησε στον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο έδαφός τους» αναφέρεται στη σχετική δήλωση.

Advertisement

Advertisement

O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε την Τρίτη πως οι ημέρες που οι ηγέτες τρομοκρατών μπορούσαν να έχουν «ασυλία» τελείωσαν, στον απόηχο του ισραηλινού πλήγματος εναντίον ηγετών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

«Τελείωσαν οι ημέρες που οι ηγέτες τρομοκρατών μπορούν να χαίρουν ασυλίας οποιουδήποτε είδους…δεν θα επιτρέψω να υπάρχει τέτοιου είδους ασυλία» είπε σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ενώ ανέφερε πως το πλήγμα στους ηγέτες της Χαμάς μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Όπως είπε, η Χαμάς έσπευσε το πρωί «περήφανα» να αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα χθες και για τους έξι νεκρούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. «Το μεσημέρι συγκάλεσα τους επικεφαλής των ισραηλινών οργανισμών ασφαλείας και έδωσα οδηγία για ένα χειρουργικό πλήγμα ακριβείας στους αρχηγούς τρομοκρατών της Χαμάς» δήλωσε.

⚡️BREAKING:



Smoke rising over Doha, Qatar. pic.twitter.com/SkArdYUzf6 — The War Scope (@thewarscope) September 9, 2025

Αραβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο πλήγμα στο Κατάρ σκοτώθηκαν πέντε άτομα. Σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, ήταν μέλη της Χαμάς, μα όχι μέλη της ηγεσίας. Όπως έχει αναφερθεί, οι νεκροί ήταν οι Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια, Τζιχάντ Λαμπάντ Αμπού Μπιλάλ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια, και τρεις «συνεργάτες». Ισραηλινοί αξιωματούχοι, στο μεταξύ, έλεγαν πως είναι όλο και πιο αισιόδοξοι πως η ηγεσία της Χαμάς εξοντώθηκε από τη ρίψη 10 βομβών στο σημείο που στοχεύθηκε, προσθέτοντας πως η Χαμάς είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να αποκρύψει την απώλεια ηγετών της.

Advertisement

Σε δήλωση που απεστάλη σε δημοσιογράφους, ανώτερος αξιωματούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σημειώνει πως η επίθεση στο Κατάρ ίσως φέρει το τέλος του πολέμου στη Γάζα: «Ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας της Χαμάς σήμερα στο Κατάρ είναι μια έξοχη και ισχυρή επιχείρηση που διεξήχθη από τις IDF και τη Σιν Μπετ σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας».

Όπως συμπλήρωσε, το πλήγμα, υπό την ονομασία «Σύνοδος Φωτιάς», «συνιστά ένα σημαντικό βήμα στη νίκη επί της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, φέρνει δικαιοσύνη σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ενισχύει την αποτρεπτική εικόνα του Ισραήλ- και μπορεί επίσης να φέρει μια αλλαγή κατεύθυνσης που θα φέρει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα υπό τους όρους που θέτει το κράτος του Ισραήλ, πρωταρχικά μεταξύ των οποίων την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς».

Το Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση «θρασύδειλη». Στην Ουάσινγκτον αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει σχετικά τις ΗΠΑ εκ των προτέρων. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Κατάρ τον Μάιο, και μάλιστα είχε μείνει σε ξενοδοχείο περίπου 2 χλμ από το σημείο της επίθεσης της Τρίτης.

Advertisement

Το πλήγμα έλαβε χώρα λίγο μετά την ανάληψη ευθύνης από τη Χαμάς για επίθεση τη Δευτέρα με έξι νεκρούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση, ενώ η Σαουδική Αραβία αποδοκίμασε την «κτηνώδη ισραηλινή επιθετικότητα». Η Αίγυπτος είπε ότι η επίθεση δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian, Reuters, Times of Israel

Advertisement