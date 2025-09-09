Ο Χαλίλ αλ Χάγια, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που στοχεύθηκε από το Ισραήλ στο Κατάρ την Τρίτη, είχε εξελιχθεί σε κεντρική φιγούρα στην ηγεσία της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης μετά την εξόντωση των Ισμαήλ Χανίγια και Γιαχία Σινουάρ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, περιλαμβανομένου του Χάγια, κορυφαίου διαπραγματευτή της. Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι η αντιπροσωπεία διαπραγματευτών για κατάπαυση πυρός στη Ντόχα είχαν επιζήσει. Ωστόσο το Al Arabiya μετέδωσε ότι υπάρχουν πληροφορίες πως ο Χαλίλ αλ Χάγια είχε σκοτωθεί.

Στην καρδιά των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση πυρός στον πόλεμο που άρχισε πριν από δύο χρόνια, ο Χάγια θεωρείται ευρέως ως η φιγούρα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό από τότε που σκοτώθηκε ο Χανίγια στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024- μέλος μιας πενταμελούς ομάδας που ηγείται της Χαμάς από τότε που ο Σινουάρ σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Καταγόμενος από τη Λωρίδα της Γάζας, ο Χάγια είχε χάσει στενούς συγγενείς- περιλαμβανομένου του μεγαλύτερου γιου του- σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ίδιος ήταν βετεράνος της Χαμάς και είχε καλές σχέσεις με το Ιράν. Συμμετείχε σε προσπάθειες για εκεχειρίες με το Ισραήλ, και είχε παίξει ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης του 2014, ενώ συμμετείχε σε προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου που είναι σε εξέλιξη στη Γάζα.

Είχε γεννηθεί στη Γάζα το 1960 και ήταν μέλος της Χαμάς από τότε που δημιουργήθηκε η οργάνωση, το 1987. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε ενταχθεί στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μαζί με τους Χανίγια και Σινουάρ, σύμφωνα με πηγές της Χαμάς. Στη Γάζα είχε συλληφθεί επανειλημμένα από το Ισραήλ.

Το 2007 έλαβε χώρα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο σπίτι της οικογένειάς του στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετοί συγγενείς του, και κατά τον πόλεμο του 2014 μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ το σπίτι του μεγαλύτερου γιου του, Οσάμα, είχε βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τρία από τα παιδιά τους. Ο ίδιος ο Χάγια δεν ήταν εκεί κατά την επίθεση: Είχε φύγει από τη Γάζα πριν χρόνια, εκτελώντας καθήκοντα συνδέσμου με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο, εδρεύοντας στο Κατάρ. Συνόδευε τον Χανίγια στο ταξίδι του στην Τεχεράνη κατά το οποίο εκείνος εξοντώθηκε.

Μεταξύ άλλων, ο Χάγια είχε ισχυριστεί ότι η τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, με την οποία άρχισε ο πόλεμος, είχε σχεδιαστεί ως μια περιορισμένης κλίμακας επιχείρηση από τη Χαμάς για να αιχμαλωτιστεί «ένας αριθμός στρατιωτών» για ανταλλαγές με Παλαιστίνιους κρατούμενους, «μα η μονάδα του σιωνιστικού στρατού κατέρρευσε εντελώς» είχε πει στο συνδεόμενο με τη Χαμάς Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφοριών. Επίσης, είχε πει πως η επίθεση κατάφερε να φέρει ξανά το Παλαιστινιακό ζήτημα στο διεθνές προσκήνιο.

Με πληροφορίες από Reuters