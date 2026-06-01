«Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου. Με τραβάγανε, με σέρνανε, με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε, αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούσαν» είπε στον ΣΚΑΪ ο Έλληνας ομογενής που δέχτηκε επίθεση χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Σβέρντιτσα στην Αλβανία.

Τα επεισόδια ξέσπασαν, όταν Έλληνες ομογενείς και άλλοι ιδιοκτήτες των παραλιακών εκτάσεων προστατευόμενης περιοχής, που είχαν περιφραχθεί με σκοπό την ανέγερση υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου, προσπάθησαν να ρίξουν το συρματόπλεγμα.

«Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έχουνε κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί» λέει.

Για τα γεγονότα, συνελήφθη ο υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης που φέρεται να χτύπησε τον Έλληνα ομογενή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας.

Παρέμβαση για την υπόθεση έκανε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε στήριξη στις ενέργειες της αστυνομίας και καταδίκασε τη δράση, όπως τη χαρακτήρισε, «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας».

Παράλληλα, συνεχάρη τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια όσο και απέναντι στην τοπική ηγεσία της αστυνομίας στην Αυλώνα.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν. Μετά την παρέμβαση της Αθήνας, η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας τέθηκε υπό ποινική δίωξη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε και ο αστυνομικός διευθυντής της Αυλώνας.

Η υπόθεση συνδέεται με σχέδιο ανάπτυξης μεγάλου τουριστικού θερέτρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, συνδέεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.