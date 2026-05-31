Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (30/5) στην πόλη Zvërnec, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων και πολιτών που αντιδρούν στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι, μια οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των αλβανικών ακτών. Οι διαδηλωτές εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, υποστηρίζοντας ότι απειλείται η βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής Pishë Poro–Narta και ζητούν την παύση των εργασιών και επανεξέταση του σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και άτομα με πολιτικά, τα οποία οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι ανήκαν στην ιδιωτική ασφάλεια των εταιρειών που έχουν αναλάβει το έργο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφηκαν σκηνές έντασης, με διαδηλωτές να δέχονται βίαιη μεταχείριση.

🇦🇱 Update: Protests escalated in the Zvernec area.



According to protesters, private security personnel "kidnapped" a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police.



The protest was attended by the leader of Albania's left-wing Bashke party. https://t.co/akrM39ghpK pic.twitter.com/kwJZ3hrthw May 30, 2026

Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή δεν κατάφερε να αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες οι αστυνομικοί περιορίστηκαν στη φύλαξη του χώρου χωρίς να παρέμβουν ουσιαστικά. Σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν ρίψεις δακρυγόνων και πετροπόλεμος.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας Έλληνας ομογενής, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ελλάδας. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του, ζητώντας από τις αλβανικές αρχές πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, ενώ υπενθύμισε ότι ο σεβασμός του ευρωπαϊκού κεκτημένου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Τονίζει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.