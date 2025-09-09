





Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η υπηρεσία Σιν Μπετ ανακοίνωσαν πως στόχευσαν την ηγεσία της Χαμάς με πλήγμα από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Κατάρ, σημειώθηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσά του, Ντόχα, όπου βρίσκεται η κορυφαία ηγεσία της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Το Κατάρ από πλευράς του καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως «θρασύδειλη» ισραηλινή επίθεση. Ο Ματζέντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, είπε πως το πλήγμα «στόχευσε πολυκατοικίες όπου στεγάζονταν μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς» και ότι η «εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και νορμών, και συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ». Παράλληλα πρόσθεσε ότι το Κατάρ «δεν θα ανεχθεί αυτή τη ριψοκίνδυνη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διαταραχή της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε ενέργεια που στοχεύει την ασφάλεια και κυριαρχία του». Επίσης ανέφερε ότι πραγματοποιούνται έρευνες στο «υψηλότερο επίπεδο».

«Τα μέλη της ηγεσίας που επλήγησαν ηγήθηκαν των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης για χρόνια και είναι ευθέως υπεύθυνα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή πολέμου εναντίον του κράτους του Ισραήλ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, στο μεταξύ, ανέλαβε την ευθύνη για την χθεσινή επίθεση στην Ιερουσαλήμ, όπου σκοτώθηκαν έξι άτομα.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο ισραηλινό Κανάλι 12 πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ ΤΡαμπ έδωσε πράσινο φως για το πλήγμα στο Κατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση που στόχευσε το Ισραήλ ήταν ο Καλέντ Μασαάλ, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς το οποίο το Ισραήλ είχε επιχειρήσει να εξοντώσει στην Ιορδανία το 1997.

Το κωδικό όνομα για το πλήγμα ήταν «Ατζερέτ Χαντίν» (Ημέρα Κρίσης) σύμφωνα με το Κανάλι 12. Το Al Jazeera (που εδρεύει στο Κατάρ) μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, πως η επίθεση στόχευσε διαπραγματευτές της οργάνωσης. Καπνοί υψώνονταν πάνω από τη συνοικία Κατάρα της Ντόχα.

