O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε την Τρίτη πως οι ημέρες που οι ηγέτες τρομοκρατών μπορούσαν να έχουν «ασυλία» τελείωσαν, στον απόηχο του ισραηλινού πλήγματος εναντίον ηγετών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

«Τελείωσαν οι ημέρες που οι ηγέτες τρομοκρατών μπορούν να χαίρουν ασυλίας οποιουδήποτε είδους…δεν θα επιτρέψω να υπάρχει τέτοιου είδους ασυλία» είπε σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ενώ ανέφερε πως το πλήγμα στους ηγέτες της Χαμάς μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα.

⚡️BREAKING:



Smoke rising over Doha, Qatar. pic.twitter.com/SkArdYUzf6 — The War Scope (@thewarscope) September 9, 2025

Όπως είπε, η Χαμάς έσπευσε το πρωί «περήφανα» να αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα χθες και για τους έξι νεκρούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. «Το μεσημέρι συγκάλεσα τους επικεφαλής των ισραηλινών οργανισμών ασφαλείας και έδωσα οδηγία για ένα χειρουργικό πλήγμα ακριβείας στους αρχηγούς τρομοκρατών της Χαμάς» δήλωσε.

Η Χαμάς είπε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν, περιλαμβανομένου του γιου του ηγέτη της Χαλίλ αλ Χάγια- ωστόσο ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ απέτυχε σε αυτό που χαρακτήρισε ως προσπάθεια εξόντωσης της ομάδας διαπραγματευτών της.

Αραβικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι στο πλήγμα στο Κατάρ σκοτώθηκαν πέντε άτομα. Σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, ήταν μέλη της Χαμάς, μα όχι μέλη της ηγεσίας. Όπως έχει υποστηριχθεί, οι νεκροί ήταν οι Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια, Τζιχάντ Λαμπάντ Αμπού Μπιλάλ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια, και τρεις «συνεργάτες». Ισραηλινοί αξιωματούχοι, στο μεταξύ, έλεγαν πως είναι όλο και πιο αισιόδοξοι πως η ηγεσία της Χαμάς εξοντώθηκε από τη ρίψη 10 βομβών στο σημείο που στοχεύθηκε, προσθέτοντας πως η Χαμάς είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να αποκρύψει την απώλεια ηγετών της.

Σε δήλωση που απεστάλη σε δημοσιογράφους, ανώτερος αξιωματούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σημειώνει πως η επίθεση στο Κατάρ ίσως φέρει το τέλος του πολέμου στη Γάζα: «Ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας της Χαμάς σήμερα στο Κατάρ είναι μια έξοχη και ισχυρή επιχείρηση που διεξήχθη από τις IDF και τη Σιν Μπετ σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας».

Όπως συμπλήρωσε, το πλήγμα, υπό την ονομασία «Σύνοδος Φωτιάς», «συνιστά ένα σημαντικό βήμα στη νίκη επί της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, φέρνει δικαιοσύνη σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ενισχύει την αποτρεπτική εικόνα του Ισραήλ- και μπορεί επίσης να φέρει μια αλλαγή κατεύθυνσης που θα φέρει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα υπό τους όρους που θέτει το κράτος του Ισραήλ, πρωταρχικά μεταξύ των οποίων την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς».

Το Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση «θρασύδειλη». Στην Ουάσινγκτον αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει σχετικά τις ΗΠΑ εκ των προτέρων. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Κατάρ τον Μάιο, και μάλιστα είχε μείνει σε ξενοδοχείο περίπου 2 χλμ από το σημείο της επίθεσης της Τρίτης.

Το πλήγμα έλαβε χώρα λίγο μετά την ανάληψη ευθύνης από τη Χαμάς για επίθεση τη Δευτέρα με έξι νεκρούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση, ενώ η Σαουδική Αραβία αποδοκίμασε την «κτηνώδη ισραηλινή επιθετικότητα». Η Αίγυπτος είπε ότι η επίθεση δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Με πληροφορίες από Reuters, Times of Israel, BBC

