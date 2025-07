Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία του Λίβερπουλ για αναφορές πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που γιόρταζε στους δρόμους της πόλης την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους «κόκκινους».

Σύμφωνα με το SkyNews το περιστατικό συνέβη, καθώς χιλιάδες οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους του Λίβερπουλ για να γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου της Premier League.

Footage from the car ramming on Dale Street, Liverpool, during celebrations of Liverpool FC’s Premier League win.



The driver can be seen veering into the crowd, striking several people.



Truly horrific. pic.twitter.com/EmaNQoiugx May 26, 2025

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε: «Αυτήν τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ. Επικοινώνησαν μαζί μας λίγο μετά τις 18:00 σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, και έγιναν αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πολλούς πεζούς στη Water Street».

Η αστυνομία του Merseyside εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο ύποπτος είναι ένας «53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ»

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση: ”Θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν το αποψινό περιστατικό στην Water Street στο κέντρο του Λίβερπουλ.

″Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι ένας 53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ.

″Οι εκτεταμένες έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Ο 53χρονος άνδρας συνελήφθη επί τόπου και έχει τεθεί υπό κράτηση μετά από τροχαίο συμβάν κοντά στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Μέρσεϊσάιντ, ενώ «ένας αριθμός πεζών» τραυματίστηκε από το όχημα.

We are currently dealing with reports of an RTC in Liverpool city centre. We were contacted at just after 6pm today, Mon 26 May, following reports a car had been in collision with a number of pedestrians on Water Street. The car stopped at the scene and a male detained. pic.twitter.com/1qomVIDuqB Advertisement May 26, 2025

Οι Αρχές παραμένουν επιφυλακτικές για τα αίτια του περιστατικού. Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Κάποιοι άνθρωποι εθεάθησαν να είναι ξαπλωμένοι στο οδόστρωμα, με αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ένας φωτορεπόρτερ του Reuters ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα, ενώ έχει στηθεί και μία σκηνή από κοντινά πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες προς τους τραυματίες.

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι φρικτές — οι σκέψεις μου είναι με όλους τους τραυματίες ή τους πληγέντες», έγραψε στο Χ ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ και συνέχισε:

«Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και άμεση ανταπόκρισή τους σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό.

Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να διερευνήσει».

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025

Η Liverpool FC εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.

″Είμαστε σε άμεση επαφή με την αστυνομία του Merseyside σχετικά με το περιστατικό στην Water Street που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα απόψε.

″Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις τοπικές αρχές που ασχολούνται με αυτό το περιστατικό”.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας: ”Ηταν ξεκάθαρα σκόπιμο”

Ο Χάρι Ρασίντ, 48 ετών, από το Σόλιχαλ, βρισκόταν στην παρέλαση με τη σύζυγό του και τις δύο μικρές του κόρες όταν είδε τη σύγκρουση. Βρίσκονταν μόλις 10 μέτρα μακριά.

Ο ίδιος είπε: ”Το όχημα ήρθε από τα δεξιά μας. Εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα από ένα ασθενοφόρο που ήταν σταθμευμένο. Αυτό το γκρίζο όχημα έστριψε δεξιά και εμβόλισε όλους όσους στέκονταν δίπλα μας”.

Πήγαινε εξαιρετικά γρήγορα. Αρχικά, ακούσαμε μόνο το ποπ, ποπ, ποπ των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από το καπό του αυτοκινήτου.

Ο Ρασίντ περιέγραψε πώς το πλήθος προσπάθησε να σπάσει τα παράθυρα του αυτοκινήτου. ’Μετά ακινητοποιήθηκε για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Τότε το πλήθος που βρισκόταν λίγο πιο πίσω άρχισε να ορμάει στο αυτοκίνητο, προσπαθώντας να σπάσει τα παράθυρα.

Αλλά μετά πάτησε ξανά το πόδι του στο γκάζι και απλά πέρασε μέσα από τους υπόλοιπους- δεν σταμάτησε. Ήταν φρικτό. Μπορούσες να ακούσεις τα χτυπήματα καθώς περνούσε πάνω από τους ανθρώπους”.

Τότε η κόρη μου άρχισε να ουρλιάζει και υπήρχαν άνθρωποι στο έδαφος. Ήταν ξεκάθαρα σκόπιμο.

Ήταν απλώς αθώοι άνθρωποι, απλώς οπαδοί που ήταν εκεί για να απολαύσουν την παρέλαση. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες από εμάς εκεί, επειδή αυτό είναι ίσως το πιο πολυσύχναστο σημείο του Λίβερπουλ”.

«Γροθιά» στο στομάχι το σοκαριστικό κοντινό βίντεο που ανήρτησαν μάρτυρες στα social media. Μάλιστα, όταν το ΙΧ ακινητοποιήθηκε μετά τη δολοφονική του πορεία, δεκάδες άτομα επιτέθηκαν στον οδηγό φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Kill him! Kill him!» («Σκοτώστε τον»).

GRAPHIC: Liverpool fans swarm terrorist after car plows through crowd celebrating Premier League title pic.twitter.com/3H8A0eXdGP — Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) May 26, 2025