Βίντεο‑ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι σε εβραϊκή περιοχή του Λονδίνου δόθηκε στη δημοσιότητα αποτυπώνοντας καρέ‑καρέ τη στοχευμένη επίθεση σε έναν από τους δύο τραυματίες.

New footage shows the Golders Green attacker chasing Jews down the street. Two men stabbed, one in his 70s, one in his 30s. pic.twitter.com/7bi2OQBq4N April 29, 2026

Στο υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο δράστης ντυμένος στα μαύρα, να κινείται γρήγορα στο πεζοδρόμιο κρατώντας μαχαίρι.

Τη στιγμή που το θύμα τοποθετεί στο κεφάλι του το χαρακτηριστικό καπελάκι που φορούν οι Εβραίοι, ο δράστης ορμά πάνω του και τον μαχαιρώνει. Ακολουθούν φωνές, πανικός και προσπάθειες περαστικών να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και οι δύο ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα. Εβραϊκές ομάδες ασφαλείας της περιοχής αναφέρουν ότι ο δράστης επιχείρησε να επιτεθεί και σε άλλους περαστικούς, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι προσπάθησε να μαχαιρώσει ακόμη και αστυνομικούς.

Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε αρχικά από μέλη εθελοντικής ομάδας περιπολίας και στη συνέχεια συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο, ο δράστης είναι 45 ετών και κρατείται. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε «σταθερή κατάσταση».

Το περιστατικό έφτασε και στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου βουλευτής έκανε λόγο για «επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας»

Ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά ανησυχητική» και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αστυνομική έρευνα.