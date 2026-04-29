Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πολύ λιγότερο γνωστός, όμως, είναι ο μικρότερος αδελφός του, Λοράν Μακρόν, ένας γιατρός με διακριτική δημόσια παρουσία, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε αίσθηση στη Γαλλία λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον πρόεδρο.



Ο Λοράν Μακρόν δεν ανήκει στον κόσμο της πολιτικής. Αντίθετα, έχει επιλέξει μια εντελώς διαφορετική διαδρομή: την ιατρική. Γεννημένος στην Αμιένη στις 21 Ιουνίου 1979, είναι ο μικρότερος αδελφός του Εμανουέλ Μακρόν και προέρχεται από μια οικογένεια όπου η επιστήμη είχε πάντοτε κεντρική θέση. Ο πατέρας τους, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, είναι νευρολόγος, ενώ η μητέρα τους, Φρανσουάζ Νογκές, επίσης γιατρός.

Je découvre le frère de macron je suis traumatisé ils les produisent en série pic.twitter.com/KDQ0DnuHQY — Akihros 🏴🍉 (@Akihros_) April 20, 2026



Σε αντίθεση με τον Εμανουέλ Μακρόν, που επέλεξε την πολιτική, ο Λοράν ακολούθησε τον δρόμο της ιατρικής, όπως και η αδελφή τους, Εστέλ, η οποία σύμφωνα με γαλλικά μέσα είναι νεφρολόγος κοντά στην Τουλούζη. Ο Λοράν ειδικεύτηκε στην καρδιακή και αγγειακή απεικόνιση, ενώ γαλλικά δημοσιεύματα τον παρουσιάζουν ως έναν αναγνωρισμένο γιατρό στον τομέα του.



Η ξαφνική δημοσιότητα ήρθε όταν φωτογραφία του προβλήθηκε σε γαλλική τηλεοπτική εκπομπή και στη συνέχεια αναδημοσιεύθηκε στα social media. Οι χρήστες του X σχολίασαν αμέσως την ομοιότητά του με τον Γάλλο πρόεδρο, με άλλους να τον αποκαλούν «σωσία» και άλλους να μιλούν για «αντιγραφή-επικόλληση».



Πέρα όμως από την viral εικόνα, ο Λοράν Μακρόν παραμένει ένας άνθρωπος που φαίνεται να επιλέγει συνειδητά τη σκιά. Σπάνια εμφανίζεται δημόσια δίπλα στον αδελφό του και, όταν το κάνει, αυτό συμβαίνει συνήθως σε οικογενειακές ή επίσημες περιστάσεις, μακριά από την υπερέκθεση που συνοδεύει τον πρόεδρο της Γαλλίας.



Σύμφωνα με τη Femme Actuelle, ο Λοράν Μακρόν ζει στην περιοχή του Παρισιού, είναι παντρεμένος με τη Σαμπίν και έχει τρία παιδιά. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι έχει αποφύγει επανειλημμένα να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, επιλέγοντας να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από την πολιτική σκηνή και τις προεκλογικές εκστρατείες του αδελφού του.



Ενδιαφέρον έχει και η μαρτυρία του Ολιβιέ Νταρτιγκόλ, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Tout beau, tout neuf», ανέφερε ότι ο Λοράν Μακρόν υπήρξε γιατρός του για τρία χρόνια μετά από καρδιολογική επέμβαση, περιγράφοντάς τον ως έναν ιδιαίτερα ικανό και ευγενικό γιατρό.



Έτσι, πίσω από την εικόνα του «άγνωστου σωσία» του Εμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται μια πολύ πιο γήινη ιστορία: εκείνη ενός ανθρώπου που ανήκει σε μια οικογένεια βαθιά συνδεδεμένη με την ιατρική, αλλά που επέλεξε να παραμείνει όσο γίνεται πιο μακριά από την πολιτική λάμψη του επωνύμου του.