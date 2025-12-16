Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του αμερικανού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, που εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ως βασικό ύποπτο τον 32χρονο γιο τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες του Νικ Ράινερ ου εντοπίστηκε κοντά σε σταθμό του μετρό, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το σημείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Ο 32χρονος φαίνεται ακινητοποιημένος στο έδαφος με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη, πριν οδηγηθεί σε περιπολικό και μεταφερθεί σε χώρο κράτησης.

Πηγές αναφέρουν ότι τα θύματα έφεραν τραύματα στον λαιμό ενώ εκτιμάτι πως πριν από τη δολοφονία προηγήθηκε έντονη λογομαχία μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο σπίτι γνωστού παρουσιαστή που ανάγκασε μάλιστα γονείς και γιο να φύουν νωρίς.

Οι νεκροι εντοπίστηκαν από την κόρη των θυμάτων που ενημέρωσε και τις αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λίγες ώρες πριν από το φονικό είχε προηγηθεί σοβαρός καβγάς ανάμεσα στον Νικ Ράινερ και τους γονείς του, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’Μπράιαν. Μάρτυρες αναφέρουν ότι η ένταση ήταν τέτοια που το ζευγάρι αποχώρησε πρόωρα από το πάρτι.

Ο φερόμενος δράστης και γιος των θυμάτων φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης, έχοντας επιστρέψει στη χρήση ουσιών το τελευταίο διάστημα ενώ οι γονείς εξέφρασαν ανησυχία για την ψυχική του υγεία ενώ είχαν προσπαθήσει να τον στείλουν σε πρρόγραμμα απεξάρτησης.

Γείτονες αναφέρουν επίσης ότι η συμπεριφορά του 32χρονου ήταν προβληματική.

Και ο ίδιος ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει δημόσια για τη μακροχρόνια μάχη του με τα ναρκωτικά, αποκαλύπτοντας ότι από την εφηβεία του είχε περάσει πολλές φορές από κέντρα αποκατάστασης. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του είχε παραδεχθεί ότι έζησε για ένα διάστημα ως άστεγος, επιλέγοντας να απομακρυνθεί από τα προγράμματα θεραπείας.

Παρά τις δυσκολίες, ασχολήθηκε με τη συγγραφή και υπέγραψε το σενάριο της ταινίας Being Charlie, την οποία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, περιγράφοντας μια ιστορία εμπνευσμένη από προσωπικά βιώματα.