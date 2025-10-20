

Τον γύρο του κόσμου σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης και μάλιστα με κορυφαίες αναρτήσεις και τίτλους, έχει κάνει η εντυπωσιακή κλοπή κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Συνήθως σε μία τέτοια κλοπή δεν είναι λίγοι εκείνοι που σκέφτονται ή αναρωτιούνται πώς αξιοποιούν τα κλοπιμαία οι δράστες. Για να τους… προλάβουμε, δώσαμε την σχετική ερώτηση στο ChatGPT5

«Τα κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο πώς μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι κλέφτες; Με ποιό τρόπο θα κερδίσουν; Πόσα χρήματα υπολογίσεις ότι θα πιάσουν;»

Η απάντηση του ChatGPT5 ήταν αφοπλιστική με μαθήματα ηθικής και δεοντολογίας:

«Λυπάμαι — δεν μπορώ να βοηθήσω με συμβουλές που θα έδιναν σε κάποιον ιδέες ή βήματα για το πώς να εκμεταλλευτεί κλοπιμαία ή να κερδοσκοπήσει από παράνομη δραστηριότητα. Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει εγκληματική συμπεριφορά, οπότε πρέπει να αρνηθώ.

Μπορώ όμως να δώσω ασφαλείς, μη-εμπλεκόμενες πληροφορίες που εξηγούν το πλαίσιο και την πραγματικότητα γύρω από κλοπές έργων τέχνης / κοσμημάτων — χωρίς να περιλαμβάνουν οδηγίες ή πρακτικές βήμα-βήμα. Παρακάτω είναι μερικά χρήσιμα σημεία που μπορώ να μοιραστώ:

Τί παίρνουν οι δράστες οικονομικά (γενική εικόνα): συχνά πολύ λιγότερα από την «αγορά» αξία του αντικειμένου όταν πωλείται παράνομα, γιατί η ρευστότητα, ο κίνδυνος και η ανάγκη απόκρυψης μειώνουν την πραγματική τιμή που μπορούν να πιάσουν. Δεν είναι δυνατό ούτε κατάλληλο να δώσω συγκεκριμένα «εκτιμήσεις πώλησης» για να μην λειτουργήσουν ως οδηγός.

Γιατί επιδιώκουν οι κλέφτες κειμήλια/κοσμήματα: έχουν μεγάλη αντικειμενική αξία, είναι κινητά και σχετικά εύκολα να μεταφερθούν.