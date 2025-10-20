Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση σχετικά με την ασφάλεια των μουσείων, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τους ληστές που χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά για να αποσπάσουν ανεκτίμητα κοσμήματα από το Λούβρο – το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε, αφού κάποιοι κατάφεραν να σταθμεύσουν έναν γερανό μετακόμισης στο κέντρο του Παρισιού, να ανεβούν σε αυτόν μέσα σε λίγα λεπτά, να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν στη Γαλλία μια τρομερή εικόνα», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, στο ραδιόφωνο France Inter.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει σε ποιο επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος εμπλέκονται οι δράστες, καθώς η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά επαγγελματική. Μια ομάδα 60 ερευνητών εργάζεται με την υπόθεση ότι η ληστεία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο.



Επτά λεπτά ληστείας μέρα μεσημέρι

Τέσσερις ληστές χρησιμοποίησαν τον γερανό για να φτάσουν σε εξωτερικό παράθυρο του μουσείου, μέρα μεσημέρι, ενώ το Λούβρο ήταν ανοιχτό στους επισκέπτες την Κυριακή το πρωί.

Οι άνδρες χρησιμοποίησαν φορτηγό με αναδιπλούμενη σκάλα – παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούνται στις μετακομίσεις – ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη Γκαλερί Απόλλωνα, την επιχρυσωμένη αίθουσα που στεγάζει τη βασιλική συλλογή και τα κοσμήματα του στέμματος. Με τη βοήθεια εργαλείων κοπής μπήκαν από παράθυρο, άνοιξαν τις προθήκες και πήραν κοσμήματα από δύο βιτρίνες του εντυπωσιακού αυτού χώρου, ο οποίος είναι από τους πιο δημοφιλείς του μουσείου. Κάποιοι από τους ληστές φορούσαν φωσφοριζέ γιλέκα, παριστάνοντας τους εργάτες.

Οι μασκοφόροι δράστες έκλεψαν εννέα κοσμήματα του 19ου αιώνα, μεταξύ των οποίων και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έπεσε και υπέστη ζημιές κατά τη διαφυγή τους. Το στέμμα είναι στολισμένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Ο Νταρμανέν σημείωσε ότι τίθενται σοβαρά ερωτήματα για το γιατί τα παράθυρα του μουσείου δεν ήταν ασφαλισμένα.



«Ταπείνωση για τη Γαλλία»

Η ακροδεξιά χαρακτήρισε τη ληστεία «ταπείνωση» για τη χώρα.

«Μέχρι πού θα φτάσει η αποσύνθεση του κράτους;» αναρωτήθηκε ο αρχηγός του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια αφόρητη ταπείνωση για τη Γαλλία».

Μετά από μια σειρά ληστειών σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, αναγνώρισε ότι η ασφάλεια των μουσείων αποτελεί «σημαντική αδυναμία» του κρατικού μηχανισμού.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε δική του ανάρτηση, διαβεβαίωσε ότι «γίνονται τα πάντα για τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των κλεμμένων θησαυρών».



Ελλείψεις σε φύλαξη και υποδομές

Το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι οι συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν αμέσως μόλις ανοίχτηκαν οι προθήκες και οι φύλακες του μουσείου εφάρμοσαν το πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι ληστές διέφυγαν, εγκαταλείποντας μέρος του εξοπλισμού τους.

Καθώς αυξάνονται τα ερωτήματα για το εάν λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την προστασία του τεράστιου μουσείου —το οποίο εκθέτει πάνω από 35.000 έργα— τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι υπάρχει ανεπαρκής επένδυση σε προσωπικό και ασφάλεια στους πολιτιστικούς χώρους της Γαλλίας.

«Οι συλλογές δεν είναι ασφαλείς, οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς και το προσωπικό επίσης», δήλωσε ο Ιβάν Ναβαρό, συν-γενικός γραμματέας του πολιτιστικού τομέα του αριστερού συνδικάτου CGT, στο France Info. Όπως τόνισε, οι περικοπές των τελευταίων ετών έχουν αφήσει τα μουσεία με ελλείψεις σε προσωπικό ασφαλείας και φύλακες πολιτιστικής κληρονομιάς.



Προειδοποιήσεις για καθυστερήσεις και ελλείψεις

Το France Inter αποκάλυψε ότι έκθεση κρατικού ελεγκτή, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα, επικρίνει «σημαντικές» και «επίμονες» καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του εξοπλισμού ασφαλείας του Λούβρου και προειδοποιεί ότι λείπουν κάμερες ασφαλείας σε πολλές αίθουσες.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι, όταν η σημερινή διευθύντρια του μουσείου, Λωράνς ντε Καρ, ανέλαβε καθήκοντα το 2021, είχε ζητήσει από την αστυνομία του Παρισιού να πραγματοποιήσει έλεγχο ασφαλείας. Το τρέχον σχέδιο ριζικής αναμόρφωσης του Λούβρου περιλαμβάνει ενισχυμένα μέτρα φύλαξης.

Πηγή: Guardian

