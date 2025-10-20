Σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που με μεγάλη άνεση μπήκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19.10.2025) από το παράθυρο μέσα στο μουσείο του Λούβρου και έκλεψαν ανεκτίμητα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος πριν τραπούν σε φυγή με τις μοτοσικλέτες τους. Η διάρρηξη δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας του πασίγνωστου μουσείου του Παρισιού.

Άλλωστε η συγκεκριμένη διάρρηξη έγινε από επαγγελματίας, σχολιάζουν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι οι δράστες γνώριζαν κάθε τετραγωνικό μέτρο του Λούβρου, ήξεραν πότε και πώς θα μπουν σε αυτό και τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν παρά την αστυνομική δύναμη που προφυλάσσει καθημερινά το μουσείο τόσο εντός όσο και εκτός του.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για την ιστορική αλλά και θεαματική διάρρηξη, υποπτεύονται πως κάποιος με καίρια θέση στο Λούβρο, έδωσε πληροφορίες στους 4 δράστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάποιον ύποπτο στο κάδρο τους.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της διάρρηξης

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Οι διαρρήκτες χτύπησαν περίπου στις 9:30, όταν το μουσείο του Λούβρου είχε ήδη ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Μάλιστα η διάρρηξη έγινε και σε ώρα αιχμής. Τότε οι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο Galerie d’Apollon και μέσα σε 6 λεπτά, οι 4 δράστες απείλησαν τους φρουρούς και έκλεψαν 8 αντικείμενα. Το 9ο που έβαλαν στον στόχο τους, το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, έσπασε κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και οι δράστες το πέταξαν κοντά στο Λούβρο.

«Αξίζει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – μόνο αυτό το στέμμα. Και δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό αντικείμενο», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Drouot, Alexandre Giquello.

Τα υπόλοιπα κοσμήματα που έκλεψαν είναι τα εξής:

– Τιάρα από το ζεύγος της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

– Κολιέ από το σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

– Σκουλαρίκια, από ένα ζευγάρι στο σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

– Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της Marie-Louise

– Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Marie-Louise

– Καρφίτσα που ονομάζεται βράχος λειψανοθήκης

– Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

– Μεγάλο μπούστο με φιόγκο της Αυτοκράτειρας Ευγενίας



Η εισαγγελέας του Παρισίου, τόνισε ότι αποτελεί μυστήριο το γεγονός πως οι δράστες δεν έκλεψαν το διαμάντι Regent, το οποίο φυλάσσεται στην Galerie d’Apollon και η αξία του εκτιμάται σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια.Η ίδια είπε ότι ένας από τους κλέφτες φορούσε ένα κίτρινο γιλέκο, το οποίο οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους. Πρόσθεσε ότι οι δράστες προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν, να βάλουν φωτιά στον γερανό, που ήταν τοποθετημένος στο πίσω μέρος ενός μικρού φορτηγού, καθώς έφευγαν.

Συλλέκτης ή εγκληματική οργάνωση πίσω από τη διάρρηξη

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί και στον άνθρωπο που πιθανόν έδωσε την εντολή για τη μεγάλη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου. Οι ίδιοι εξετάζουν την πιθανότητα μήπως πίσω από τη διάρρηξη να βρίσκεται κάποιος συλλέκτης που ήθελε διακαώς να αποκτήσει στη συλλογή του τα πανάκριβα κοσμήματα.

Την ίδια στιγμή αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτά τα κοσμήματα να προορίζονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Στις μέρες μας, οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με τη διακίνηση ναρκωτικών, δεδομένων των σημαντικών χρηματικών ποσών που αποκτώνται από τη διακίνηση ναρκωτικών».

They walked into Louvre Museum at 9:30 a.m.



Used a crane. Smashed a window.

Stole the French crown jewels in 4 minutes.

No violence. Just precision.



If a world-famous museum can be robbed in broad daylight… what does that say about the guardians of culture? pic.twitter.com/cUn0DX9qnx — Culture Explorer (@CultureExploreX) October 19, 2025

Απροετοίμαστο το Λούβρο για να αντιμετωπίσει την κλοπή

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κλοπή στο μουσείο του Λούβρου.

Η Μόνα Λίζα κλάπηκε από το μουσείο το 1911 με τη βοήθεια ενός πρώην υπαλλήλου. Τελικά συνελήφθη και ο πίνακας επιστράφηκε στο μουσείο 2 χρόνια αργότερα.

Comment des braqueurs peuvent-ils accéder si facilement et si rapidement au plus grand Musée du Monde rempli d’objets et merveilles patrimoniales à la valeur inestimable comme s’ils accédaient à une banale supérette de quartier ? 😤😡#Louvre pic.twitter.com/oHVqFHJK4I — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 19, 2025

Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι του Λούβρου ζήτησαν επείγουσα βοήθεια από τη γαλλική κυβέρνηση για την αποκατάσταση και ανακαίνιση των παλαιών εκθεσιακών αιθουσών του συγκροτήματος και την καλύτερη προστασία των αμέτρητων έργων τέχνης του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο για το Λούβρο που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο «προβλέπει ενισχυμένη ασφάλεια» ενώ η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων δεν είναι καινούργιο.

«Για 40 χρόνια, δεν δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια αυτών των μεγάλων μουσείων και πριν από δύο χρόνια, η πρόεδρος του Λούβρου ζήτησε έλεγχο ασφαλείας από τον αρχηγό της αστυνομίας. Γιατί; Επειδή τα μουσεία πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μορφές εγκληματικότητας», είπε. «Σήμερα, πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα – επαγγελματίες».

Παλιοί διευθυντές του Λούβρου είχαν χτυπήσει αρκετές φορές το καμπανάκι για την εύθραυστη ασφάλεια του μουσείου. Τα κενά ασφαλείας φαίνεται πως οφείλονται, μεταξύ άλλων, και στις περικοπές προσωπικού ασφαλείας, για τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές.