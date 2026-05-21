Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε ο εισαγγελέας σε βάρος των 5 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία, αποκομίζοντας λεία η οποία ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

Πρόκειται για 5 άτομα με καταγωγή από τη Γεωργία, ηλικίας 42, 34, 39, 35 και 37 ετών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 4 άτομα για επιμέρους αδικήματα. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 πρόσωπα.

Οι δράστες έκαναν πολυτελή ζωή καθώς χρησιμοποιούσαν το παράνομο εισόδημα τους για ενοικιάσεις, αγορές, τυχερά παιχνίδια ενώ πωλούσαν τα κλοπιμαία σε καταστήματα ενεχυρίασης ή χρυσού για να έχουν μετρητά.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Για να πετύχει τον σκοπό της εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi) η οποία ήταν η εξής:

Στόχευαν επιλεκτικάδιαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, στα οποία εισέρχονταν τις βραδινές ώρες χωρίς να αφήσουν ίχνη παραβίασης. Αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή και κοσμήματα, ενώ ορισμένα μέλη λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι» προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή διαφυγή τους από το σημείο.

Επέλεγαν τους στόχους μέσω πληροφοριών και επιτήρησης, εξετάζοντας κινήσεις ενοίκων και τύπο κλειδαριάς, ενώ δεν δίσταζαν να εισέρχονται ακόμα και παρουσία ενοίκων.

Εφάρμοζαν μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα για προσέγγιση και διαφυγή, και επικοινωνούσαν κωδικοποιημένα.

Η οργάνωση είχε σταθερή, διαρκή δράση ανεπηρέαστη από απέλαση ή φυλάκιση μελών και πραγματοποιούσε τακτικές επιχειρησιακές συναντήσεις για σχεδιασμό, κατανομή ρόλων, ανταλλαγή πληροφοριών και επίλυση διαφορών.

Η ομάδα

Κάθε μέλος της οργάνωσης είχε αναλάβει ξεχωριστό ρόλο. Μεταξύ των μελών ήταν και ένας 36χρονος, που ήδη έχει απελαθεί, καθώς και ένας 44χρονος ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος για άλλη υπόθεση σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Η ομάδα ήταν η εξής:

– ο 42χρονος, είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, ασκώντας έλεγχο στα μέλη, συμμετείχε ως φυσικός αυτουργός με εξειδικευμένες δεξιότητες παραβίασης θυρών και λάμβανε μερίδιο από τα έσοδα ακόμη και χωρίς άμεση συμμετοχή,

– ο 34χρονος, είχε κεντρικό επιχειρησιακό και συντονιστικό ρόλο, συμμετείχε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών, και διαχειριζόταν τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη,

– ο 36χρονος, πριν απελαθεί, συμμετείχε κυρίως ως επιχειρησιακό μέλος, διατηρώντας συστηματική επικοινωνία με τον 34χρονο για συνεννοήσεις ως προς την εγκληματική τους δράση και προετοιμασία,

– ο 39χρονος, εκτελούσε επιχειρησιακές κινήσεις σε κρίσιμα χρονικά σημεία, παρείχε εσωτερική πληροφόρηση για κατάλληλο χρόνο δράσης και κατόπτευε μελλοντικούς στόχους,

– ο έγκλειστος, πριν τη φυλάκισή του, συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση και στον συντονισμό των μελών της οργάνωσης, διατηρώντας συστηματική επικοινωνία με τον 34χρονο για συνεννοήσεις, καθορισμό συναντήσεων και την μετέπειτα επιχειρησιακή τους δράση,

– ο 35χρονος ήταν βασικό επιχειρησιακό μέλος και φυσικός αυτουργός αξιόποινων πράξεων, συμμετείχε σε συναντήσεις, μετακινήσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες, συνεργαζόταν με ενεχυροδανειστήρια και έτερο συλληφθέν άτομο, για πώληση κλοπιμαίων, τα οποία μετέτρεπε σε χρήματα για να αξιοποιηθούν από την οργάνωση,

– ο 37χρονος υποστήριζε τα βασικά μέλη της οργάνωσης στις επιχειρησιακές τους ενέργειες.

Αναζητείται ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των μελών σε ένοπλη ληστεία, 3 διαρρήξεις οικιών, διάρρηξη καταστήματος, κλοπή οχήματος και κλοπή δίκυκλης μοτοσικλέτας, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση τουλάχιστον το συνολικό χρηματικό ποσό των 149.000 ευρώ, χρυσαφικά και τιμαλφή συνολικής χρηματικής αξίας 56.500 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχθηκε ενεχυροδανειστήριο, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί αυτοτελής δικογραφία, να συλληφθεί η προσωρινά υπεύθυνη και να αναζητείται ο ιδιοκτήτης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης συνεχίζεται.

Δρούσαν πάνω από ένα χρόνο

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έδειξε πως η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025 ενώ εκτός από διακεκριμένες κλοπές είχαν πραγματοποιήσει και ένοπλη ληστεία.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη 5 ατόμων, από τα οποία τα 2 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από 2 ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τετελεσμένες και σε απόπειρα, ληστεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, απείθεια, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Η συντονισμένη επιχείρηση για τον τερματισμό της δράσης της σπείρας πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 20/05, πρωινές ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλάστρας οπότε και εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 42, 34, 39, 35 και 37 ετών, καθώς και 4 ακόμη άτομα, που κατηγορούνται για επιμέρους αδικήματα εντός ορίων αυτοφώρου.

Τα ευρήματα

Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνες στις οικίες των μελών όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– περίστροφο με -6- φυσίγγια,

– 2 πιστόλια και 24 φυσίγγια,

– 2 αεροβόλα πιστόλια,

– 22 αβολίδωτα φυσίγγια,

– πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

– πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

-5 φορητοί υπολογιστές, tablet και φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

-πλάκα ταυτοποίησης καθαρότητας χρυσού (σε καράτια),

– μεταλλικό εξάρτημα – χοάνη με σπείρωμα, το οποίο προσαρμόζεται σε όπλα για την εκτόξευση φωτοβολίδων,

– μία συσκευή – μονάδα απενεργοποίησης ή παράκαμψης immobilizer και εκκίνησης κινητήρα οχήματος – δικύκλου,

– πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

– το χρηματικό ποσό των 1.370 ευρώ,

– πλήθος κλειδιών οχημάτων και οικιών,

– έγγραφα αλλοδαπών Αρχών (διαβατήρια, άδειες παραμονής, άδειες ικανότητας οδήγησης κτλ),

– 11 στοιχηματικά δελτία με ισάριθμα αποδεικτικά εξαργύρωσης με συνολικό ποσό κερδών 2.854,19 ευρώ,

– ένα πακέτο τσιγάρων που περιείχε χάρτινη αυτοσχέδια συσκευασία κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρος -0,6- γραμμαρίων και

– 3 αυτοκίνητα