«Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν το πρωί της Κυριακής, από το Μουσείο του Λούβρου, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Λίγες ώρες μετά τη ληστεία, η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί ανακοίνωσε ότι ένα από τα κοσμήματα που εκλάπησαν εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το Μουσείο. «Ένα κόσμημα βρέθηκε κοντά στο Λούβρο και έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης», επεσήμανε η Ντατί μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ενώ πρόσθεσε ότι «το οργανωμένο έγκλημα στοχοθετεί σήμερα τα έργα τέχνης» και ότι «τα μουσεία έχουν γίνει στόχος».

Αν και η υπουργός αρνήθηκε να διευκρινίσει για ποιο κόσμημα πρόκειται, η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κόσμημα βρέθηκε σπασμένο.

DIRECT | Selon nos informations, parmi les neuf objets dérobés, se trouvent une parure, un collier, des boucles d’oreilles, deux couronnes – dont celle de l’impératrice Eugénie retrouvée brisée – et une brochehttps://t.co/2KSGhziNit pic.twitter.com/e66NeoDGYI October 19, 2025

Η ληστεία σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 π.μ., λίγο πριν ανοίξει το Μουσείο.

Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, οι δράστες, τους οποίους χαρακτήρισε «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί», επικεντρώθηκαν σε «δύο προθήκες».

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως δήλωσε ο Νουνιέζ σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και έφτασαν στο Μουσείο με σκούτερ, «3 ή 4» στον αριθμό, έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

Εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλων», που βρίσκεται στην πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες και στην οποία φυλάσσονται τα κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα, μεταξύ αυτών, ένα κολιέ, μία καρφίτσα και μία τιάρα.

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Την είδηση για τη ληστεία έκανε γνωστή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί στο Χ. «Ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί. «Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα (Κυριακή) λόγω έκτακτης περίσταση», ανέφερε στο X.

Δείτε σε βίντεο πώς είναι η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο









