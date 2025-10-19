Συναγερμός σήμανε στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το πρωί της Κυριακής, καθώς σημειώθηκε ληστεία. Την είδηση ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού της χώρας.

«Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», γράφει η Ρασιντά Ντατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Βρίσκομαι στον χώρο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη», σημείωσε.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Η ληστεία σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 π.μ., λίγο αφότου άνοιξε το μουσείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες ήταν τρεις -αν και η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει ακόμη τον αριθμό των ληστών- ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ δήλωσε κατά τη Le Figaro ότι μπορεί να ήταν τρεις ή τέσσερις, οι οποίοι έφτασαν στο Μουσείο με σκούτερ.

Φορούσαν κουκούλες και χρησιμοποίησαν έναν εξωτερικό ανελκυστήρα φορτίων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην Αίθουσα Απόλλων, που βρίσκεται στην πλευρά του Σηκουάνα, σε σημείο του κτιρίου όπου γίνονται εργασίες. Στην εν λόγω αίθουσα, τα παράθυρα της οποίας έσπασαν, φυλάσσονται, όπως αναφέρει το BBC, τα κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας.

Όσον αφορά τη λεία, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εννέα κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» από τη συλλογή του Ναπολέοντα. Η ληστεία διήρκεσε μόλις επτά λεπτά.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τονίζει το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφότου διέφυγαν από το σημείο. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Σε ανάρτηση το μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε στο κοινό πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω «έκτακτης περίστασης».

Το Λούβρο, το οποίο στεγάζει περί τα 35.000 έργα τέχνης, παραμένει το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως, με τον αριθμό των επισκεπτών να αγγίζει το 2024, τα 9 εκατομμύρια, το 80% των οποίων είναι τουρίστες.

