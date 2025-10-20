Τέσσερα άτομα αναζητούνται από τις γαλλικές αρχές για την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου. Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό δήλωσε ότι οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτες, κάνοντας λόγο για πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων».

Οι ληστές επικεντρώθηκαν σε δύο προθήκες στην Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας. Αφαίρεσαν οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας από τα συνολικά 23 κομμάτια της συλλογής του Ναπολέοντα, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, το οποίο κοσμούν 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Το βαρύτιμο κόσμημα βρέθηκε λίγο αργότερα, σπασμένο και εγκαταλειμμένο στην έξοδο του Μουσείου.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα, δεν έγινε στόχος των ληστών. Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Η υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας Ρασιντά Ντατί χαρακτήρισε τους δράστες «επαγγελματίες» και δήλωσε στο TF1 ότι η ληστεία διήρκησε μόλις «4 λεπτά».

«Είδαμε κάποια πλάνα: δεν στοχοποιούν ανθρώπους, μπαίνουν ήρεμα και μέσα σε τέσσερα λεπτά, σπάνε τις προθήκες, παίρνουν τα λάφυρά τους και φεύγουν. Χωρίς βία, πολύ επαγγελματικά».

Το χρονικό της μεγάλης ληστείας – Οι συναγερμοί «χτύπησαν»

Η ληστεία σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 το πρωί, λίγη ώρα μετά την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα που είχαν τοποθετήσει σε φορτηγάκι για να φτάσουν στην αίθουσα Απόλλων, η οποία βρίσκεται από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες συντήρησης.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Στη συνέχεια έκοψαν το τζάμι του πρώτου ορόφου με τροχό και εισέβαλαν στην αίθουσα του Απόλλωνα. Πλάνα που κάνουν από χθες τον γύρο του κόσμου δείχνουν έναν άνδρα με κίτρινο γιλέκο να σπάει -πιθανώς με τροχό- τις προθήκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, οι συναγερμοί τόσο στο παράθυρο της αίθουσας όσο και στα δύο προθήκες ενεργοποιήθηκαν. «Κατά τη στιγμή της διάρρηξης, η οποία ήταν ιδιαίτερα γρήγορη, τα πέντε μέλη του προσωπικού του μουσείου που ήταν παρόντα στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους παρενέβησαν αμέσως προκειμένου να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας, επικοινωνώντας με την αστυνομία και διασφαλίζοντας κατά προτεραιότητα την προστασία των ανθρώπων».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τότε οι δράστες «τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω τους τον εξοπλισμό τους και ένα από τα κλοπιμαία, δηλαδή το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας».

Από την Μόνα Λίζα στο διακοσμημένο με διαμάντια σπαθί του Κάρολου Ι΄ της Γαλλίας

Τις πρώτες ώρες μετά την κλοπή, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι τα γαλλικά μουσεία είναι «ευάλωτα» στα θέματα ασφάλειας. Διόλου τυχαία η δήλωση. Δύο κλοπές απασχόλησαν πρόσφατα την επικαιρότητα στη χώρα: Η κλοπή δειγμάτων χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, στις 17 Σεπτεμβρίου και η διάρρηξη στο Μουσείο Πορσελάνης στη Λιμόζ από το οποίο κλάπηκαν αντικείμενα αξίας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Λούβρο, το οποίο στεγάζει περισσότερα από 30.000 έργα τέχνης, παραμένει το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως, με τον αριθμό των επισκεπτών να αγγίζει το 2024 τα 9 εκατομμύρια. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος.

Η πιο διάσημη κλοπή είναι αναμφίβολα της Μόνα Λίζα το καλοκαίρι του 1911. Το πρωί της 21ης Αυγούστου, ένας άνδρας βγήκε βιαστικός από το Λούβρο με ένα περίεργο «πακέτο» και κατευθύνθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην οδό de l’Hôpital Saint-Louis, όπου και έκρυψε το έργο σε ένα μπαούλο. Χρειάστηκε να περάσει μία ολόκληρη ημέρα έως ότου γίνει αντιληπτό ότι ο πίνακας του Ντα Βίντσι έλειπε. Όταν διαπιστώθηκε ότι δεν βρίσκεται ούτε στο τμήμα συντήρησης και κυρίως όταν εντοπίστηκε το πλαίσιο του πίνακα σε ένα κλιμακοστάσιο, επικράτησε πανικός, το Μουσείο έκλεισε, όπως και τα σύνορα της Γαλλίας, ενώ ο διευθυντής του Λούβρου, ακαδημαϊκός Τεοφίλ Ομόλ -ο οποίος προσφάτως είχε δηλώσει ότι ουδείς μπορεί να κλέψει την Τζοκόντα από το μουσείο του- οδηγήθηκε σε παραίτηση. Τις επόμενες μέρες, η αστυνομία ανέκρινε τον Πάμπλο Πικάσο και συνέλαβε τον ποιητή Γκιγιόμ Απολινέρ. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης στοιχείων.

Οι αντιδράσεις των Παριζιάνων ήταν θρηνητικές, όπως και τα δημοσιεύματα του Τύπου. Ενδεικτικό του κλίματος, είναι ότι όταν το Λούβρο άνοιξε ξανά στις 29 Αυγούστου, οι επισκέπτες περνούσαν με δάκρυα στα μάτια μπροστά από το σημείο όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν η Μόνα Λίζα. Το έργο του είχε κλαπεί από τον Ιταλό Βιντσέντσο Περούτζια, ο οποίος είτε μπήκε στο μουσείο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταμφιεσμένος σε εργάτη, είτε είχε κρυφτεί όλη τη νύχτα σε μια αποθήκη. Επί δύο χρόνια, η Μόνα Λίζα παρέμεινε στο μπαούλο του Περούτζια. Τελικά συνελήφθη όταν προσπάθησε να τον πουλήσει σε έναν Ιταλό έμπορο έργων τέχνης, ο οποίος επικοινώνησε με τον διευθυντή της περίφημης Πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Ο Περούτζια καταδικάστηκε σε φυλάκιση, ωστόσο στην πατρίδα του, θεωρήθηκε από πολλούς «πατριώτης», επειδή, κατά μία εκδοχή, το κίνητρο του ήταν να επιστραφεί η Μόνα Λίζα στην Ιταλία, «νόμιμο δικαιούχο» του έργου. Ο πίνακας παραδόθηκε στον Γάλλο πρέσβη στην Ιταλία με κάθε επισημότητα και επέστρεψε στο Λούβρο.

Μία άλλη κλοπή υψηλού προφίλ σημειώθηκε το 1976, όταν τρεις ληστές εισέβαλαν ξημερώματα στο Λούβρο και απέσπασαν ένα σπαθί του 19ου αιώνα διακοσμημένο με διαμάντια το οποίο ανήκε στον βασιλιά Κάρολο Ι΄ της Γαλλίας. Οι δράστες ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο χρησιμοποιώντας μια μεταλλική σκαλωσιά, έσπασαν τα παράθυρα και εισχώρησαν στο Μουσείο, τακτική που παραπέμπει -τηρουμένων των αναλογιών- στη μεγάλη ληστεία της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Το 1990, ο πίνακας του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ «Portrait of a Seated Woman», που βρισκόταν σε αίθουσα του τρίτου ορόφου στο Λούβρο, κόπηκε από το κάδρο του και εξαφανίστηκε, όπως και το 1998, ο πίνακας του 19ου αιώνα «Le Chemin de Sevres» του Καμίλ Κορό, που δεν βρέθηκε ποτέ. Η κλοπή έγινε τότε αφορμή για ανασχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας στο μουσείο.

Πέραν του Λούβρου, τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί ληστείες με στόχο σπάνια νομίσματα και κοσμήματα σε ευρωπαϊκά μουσεία, με πιο χαρακτηριστική την επίσης, αστραπιαία επιδρομή, στο Μουσείο «Πράσινος Θόλος» της Δρέσδης, τo 2019, όταν οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα του 18ου αιώνα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τρία χρόνια μετά, οι πέντε δράστες οδηγήθηκαν στη φυλακή.

O υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιέζ σημείωσε μεταξύ άλλων την Κυριακή ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ανακαίνιση του μουσείου. «Αλλά δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα πάντα», δήλωσε στο France Inter.

Με πληροφορίες από New York Times, TF1 Info